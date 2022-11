Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 novembre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 novembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 21 novembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 21 novembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 21 novembre 2022 - Flora non tornerà indietro sulle sue scelte. La stilista ha deciso di lasciare Umberto e di chiudere con lui ogni rapporto. Il Guarnieri cercherà di riconquistarla ma non sarà facile farle cambiare idea. La Ravasi troverà in Marcello una spalla su cui piangere. Anche il Barbieri infatti soffre per amore e pensa ancora alla sua Ludovica. Intanto Gloria spingerà Ezio a rivelare a Veronica del suo licenziamento. Il Colombo vorrà però trovare un nuovo lavoro, prima di raccontare tutto alla sua fidanzata. Matilde sarà infine molto triste per il diverbio avuto con Vittorio e pure il Conti non ne sarà per nulla contento anzi avrà il timore che la Frigerio possa andarsene. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 21 novembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 21 novembre 2022 - Niko sarà molto preoccupato a causa della richiesta, inaspettata, del Picardi e dovrà decidere se incontrarlo o meno. L'incubo e il dolore causato dalla morte di Susanna sembrano non voler abbandonare il povero Niko. Intanto Eugenio è tornato e Antonio sembra essersi calmato. La presenza del Nicotera sembra un toccasana non solo per il bambino ma anche per Viola. Bianca ha invece deciso di organizzare una festa per Antonello; Franco e Angela devono gestire la situazione al meglio. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

