Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni 21 novembre 2022: Flora chiude con Umberto e si consola con Marcello!

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata in onda il 21 novembre 2022 su Rai1. Nelle Trame dell'episodio della Soap, Flora non intende cambiare idea su Umberto e si confida con Marcello, che le offre il suo sostegno. Intanto Gloria spinge Ezio a parlare con Veronica del suo licenziamento.

Inizia una nuova settimana per Il Paradiso delle Signore e si prevede piuttosto scoppiettante. Le Anticipazioni della Soap, per la puntata del 21 novembre 2022 e in onda alle 16.05 su Rai1, ci rivelano che Flora non tornerà indietro sulle sue scelte. La stilista ha deciso di lasciare Umberto e di chiudere con lui ogni rapporto. Il Guarnieri cercherà di riconquistarla ma non sarà facile farle cambiare idea. La Ravasi troverà in Marcello una spalla su cui piangere. Anche il Barbieri infatti soffre per amore e pensa ancora alla sua Ludovica. Intanto Gloria spingerà Ezio a rivelare a Veronica del suo licenziamento. Il Colombo vorrà però trovare un nuovo lavoro, prima di raccontare tutto alla sua fidanzata. Matilde sarà infine molto triste per il diverbio avuto con Vittorio e pure il Conti non ne sarà per nulla contento anzi avrà il timore che la Frigerio possa andarsene.

Flora non vuole tornare con Umberto e si consola con Marcello: ecco cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 21 novembre 2022

Nella puntata di venerdì 18 novembre 2022, abbiamo assistito a un colpo di scena clamoroso. Stanca di essere messa in mezzo in una guerra ormai diventata insopportabile e presa dai sensi di colpa per come si è comportata con Maria, Flora ha deciso di lasciare Umberto. La sua è stata una decisione molto forte ma decisamente necessaria per liberarsi di un grosso fardello. Il Guarnieri è rimasto di stucco e nella puntata del 21 novembre 2022, così come in tutta la settimana, cercherà di ricucire lo strappo con la sua amata stilista. Ma lei non intenderà dargli alcuna possibilità di rimediare. Frustrata e delusa da come sono andate le cose, Flora troverà conforto in Marcello. Nel Barbieri troverà una spalla su cui piangere, visto che il barista sa cosa si prova ad avere il cuore spezzato. Il ragazzo le confiderà di sentire la mancanza di Ludovica, lontana da lui ormai da diversi mesi. I due ragazzi troveranno dei punti in comune che non pensavano di avere e questa loro vicinanza rischierà di far infuriare Adelaide. Flora e Marcello saranno per caso destinati a provare l'una per l'altro un sentimento più forte di una semplice amicizia? Sarà amore tra loro?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gloria spinge Ezio a confessare il suo licenziamento

Ezio si è licenziato. Stanco di essere continuamente vessato da Umberto, il Colombo ha deciso di lasciare la ditta Palmieri e di trovare un altro lavoro lontano dal Paradiso. Gli unici a sapere di questa novità sono Vittorio e Gloria. Come abbiamo visto la scorsa settimana, la Moreau ha scoperto per caso che suo marito aveva preso questa pesante decisione e i due si sono fatti pericolosamente vicini. Nella puntata del 21 novembre 2022, vedremo però Gloria cercare di convincere Ezio a rivelare tutto anche e Veronica. Il padre di Stefania le risponderà di non sentirsi ancora pronto per parlarne alla fidanzata e le dirà di voler attendere di avere un nuovo lavoro, prima di darle quest'ennesima brutta notizia. Questa scelta potrebbe però ritorcersi contro Ezio e potrebbe fargli rischiare di perdere l'affetto e la fiducia della sua compagna.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio teme di perdere Matilde

Matilde ha scoperto che Flora ha copiato l'abito di Maria e ha deciso di informare Vittorio di questa novità assurda. La conversazione con il Conti non ha però portato al risultato sperato e complice l'inaspettata decisione della Ravasi di chiedere scusa e di fare un clamoroso dietrofront con la Puglisi e con il suo direttore, i due hanno finito per avere una brutta discussione. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che vedremo lunedì 21 novembre 2022, assisteremo ai postumi di questo faccia a faccia. Matilde sarà molto triste per il diverbio avuto con Vittorio e lui comincerà a temere che la donna, dopo quanto si sono detti, decida di andarsene. Ma vi anticipiamo che i due riusciranno a fare pace e a darsi un'altra occasione. Intanto Alfredo tornerà nel grande magazzino e accortosi dei sentimenti che Vito nutre per Maria, spingerà l'amico a farsi avanti con la bella siciliana.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.