Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 5 maggio 2022

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 maggio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.50. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 5 maggio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 5 maggio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 5 maggio 2022 - Teresa decide di tornare in Sicilia, schiacciata dal senso di responsabilità nei confronti della sua famiglia. La ragazza informa Pietro della sua decisione e sia il Mori che Vittorio fanno di tutto per evitare che debba partire. Il Conti decide di coinvolgerla in un progetto dedicato al Meridione. La campagna promozionale ha successo e Teresa si convince che deve combattere per convincere Giuseppe a farla rimanere in città. E lo farà portando il padre al Paradiso e facendogli capire quante opportunità e quanta felicità si nascondono dietro le mura del grande magazzino. Convinto il signor Iorio e pronta a cominciare una nuova vita, con il benestare della sua amata famiglia, la Venere scambia un dolce sorriso con Pietro, con cui sembra esserci una grande intesa. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 5 maggio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 5 maggio 2022 - la scelta di Roberto di dimettersi dal Gruppo Petrone ha lasciato tutti a bocca aperta. Filippo può essere fiero di suo padre e pure Marina non può nascondere la sua soddisfazione. Lara invece si sente nuovamente pugnalata alle spalle. La scelta di Ferri avrà forti ripercussioni sia sul rapporto con la Martinelli che con la Giordano. Che Roberto riesca finalmente a riunirsi a Marina e a riformare la loro coppia? Intanto Guido, dopo aver accompagnato Cotugno in ospedale, assisterà a una scena poco rassicurante. Il Del Bue vedrà Sarti in atteggiamenti troppo intimi con un bell'infermiere. Il suo amico Cerri è stato tradito dal suo compagno o è tutto un equivoco? Alberto invece fa una sorpresa a Clara e lascia la ragazza talmente stupita, da rimanere senza parole. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

