Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 5 maggio 2022, Repliche Prima stagione: Teresa rimarrà a Milano!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 5 maggio 2022, in onda su Rai1. Nelle Trame dell'episodio, Teresa si convince a partire per la Sicilia per aiutare il padre. L'intervento di Pietro e Vittorio ribalterà però le carte in tavola.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata, replica della Prima Stagione, del 5 maggio 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 15.50 su Rai1: Teresa decide di tornare in Sicilia, schiacciata dal senso di responsabilità nei confronti della sua famiglia. La ragazza informa Pietro della sua decisione e sia il Mori che Vittorio fanno di tutto per evitare che debba partire. Il Conti decide di coinvolgerla in un progetto dedicato al Meridione. La campagna promozionale ha successo e Teresa si convince che deve combattere per convincere Giuseppe a farla rimanere in città. E lo farà portando il padre al Paradiso e facendogli capire quante opportunità e quanta felicità si nascondono dietro le mura del grande magazzino. Convinto il signor Iorio e pronta a cominciare una nuova vita, con il benestare della sua amata famiglia, la Venere scambia un dolce sorriso con Pietro, con cui sembra esserci una grande intesa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Teresa decisa a tornare in Sicilia

Teresa è in pericolo. Suo padre le ha rivelato di avere dei grossi debiti con il sindaco e di essere stato costretto a prometterla in sposa al figlio Salvo. La Iorio, spaventata che la sua famiglia perda le sue terre, si convince a ritornare in Sicilia e ne dà comunicazione a Pietro. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Mori cercherà in tutti i modi di fermarla e con lui Vittorio. Il Conti organizzerà quindi un progetto, “l'operazione meridione”, dedicato al Sud. Teresa dovrà assumere il ruolo di strillona, ricordando i tipici venditori ambulanti del Meridione. La campagna pubblicitaria del grande magazzino avrà un grande successo e la Venere prenderà coraggio: convincerà suo padre a lasciarla a Milano.

Teresa convince Giuseppe a lasciarla a Milano ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 5 maggio 2022

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Teresa, galvanizzata dal successo della campagna pubblicitaria sul Meridione, organizzata da Vittorio, prenderà coraggio e si farà avanti con suo padre. La ragazza farà assaggiare il famoso sfincione siciliano a un panettiere che lavora con Giovanni, il marito segreto di Lucia, e lo convincerà ad assumere Giuseppe. Per ottenere la resa completa del padre, la ragazza lo porterà all'interno del Paradiso e gli farà conoscere le meraviglie che un posto come quello, può offrire a tutti. L'operazione convincimento papà, avrà i suoi frutti e il Signor Iorio si convincerà a rinunciare alle sue terre e quindi agli accordi presi con il sindaco. Teresa felice, potrà restare a casa degli zii in attesa che tutta la sua famiglia si trasferisca da lei.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Pietro salva il Paradiso

Pietro farebbe di tutto per salvare il Paradiso, anche scendere a patti con se stesso. Per questo ha deciso di cominciare a corteggiare Andreina, la figlia di Carlo, affinché il Mandelli si faccia da parte. Il Mori è riuscito a conquistare la bella Andreina e ora può tirare un sospiro di sollievo. Peccato però che nel suo cuore si stia facendo spazio un'altra donna. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Pietro e Teresa, si scambieranno un dolce sorriso dopo che la Iorio avrà accompagnato suo padre in stazione.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 2 al 6 maggio 2022.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.