Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 4 maggio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 maggio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.50. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 4 maggio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 4 maggio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 4 maggio 2022 - Giuseppe il padre di Teresa è arrivato a Milano con l’intento di riportare la figlia a casa. Teresa però non ci sta e, fuggita dall'appartamento degli zii, torna al Paradiso delle Signore. La ragazza è determinata a stare in città e Pietro deciderà di aiutarla, dopo aver scoperto la sua storia. Peccato però che qualcuno la voglia proprio fuori dal grande magazzino e abbia organizzato una vendetta con i fiocchi. La Iorio, nonostante la sua caparbietà, potrebbe essere costretta a tornare in Sicilia, per via di alcuni accordi - piuttosto vincolanti - stretti da suo padre con la famiglia di Salvo. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 2 al 6 maggio 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 4 maggio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 4 maggio 2022 - scoperto quanto combinato da suo padre, Filippo ci è andato giù duro. Il Sartori è molto deluso dal comportamento di Roberto e non ha esitato a criticare duramente le sue scelte. L'accanimento di suo figlio e il comportamento, sempre più irritato di Marina, spingono il Ferri a prendere una decisione sconvolgente riguardo al futuro di Chiara e del Gruppo Petrone. Cosa si convincerà a fare? Intanto Raffaele non può più negare di provare attrazione nei confronti di Elvira. Il Giordano si trova però a un bivio. Sa di dover fare una scelta; da una parte c'è il matrimonio – di lunga data – con Ornella, dall'altra una felicità immediata. Quale delle due strade prenderà? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 2 al 6 maggio 2022.