Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 maggio 2022, Repliche Prima stagione: Teresa in pericolo

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 4 maggio 2022, in onda su Rai1. Nelle Trame dell'episodio, Giuseppe il padre di Teresa arriva a Milano e vuole riportare la figlia a casa. La Iorio riuscirà a non lasciare la città?

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 4 maggio 2022. Ricordiamo che si tratta delle repliche della Prima Stagione, andate in onda in prima serata nel 2015. Ma scopriamo insieme cosa succederà nell’episodio delle 15.50 su Rai1: Giuseppe il padre di Teresa è arrivato a Milano con l’intento di riportare la figlia a casa. Teresa però non ci sta e, fuggita dall'appartamento degli zii, torna al Paradiso delle Signore. La ragazza è determinata a stare in città e Pietro deciderà di aiutarla, dopo aver scoperto la sua storia. Peccato però che qualcuno la voglia proprio fuori dal grande magazzino e abbia organizzato una vendetta con i fiocchi. La Iorio, nonostante la sua caparbietà, potrebbe essere costretta a tornare in Sicilia, per via di alcuni accordi - piuttosto vincolanti - stretti da suo padre con la famiglia di Salvo.

Teresa in pericolo ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 maggio 2022

Le informazioni portate da Anna, hanno spinto Giuseppe a raggiungere la figlia a Milano e a riportarla a casa. Teresa è diventata una Venere e ora proprio non intende tornare in Sicilia e soprattutto non vuole sposare Salvo. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la ragazza fuggirà di casa e quando suo padre andrà a prenderla al Paradiso, verrà protetta da Pietro Mori, ora a conoscenza della sua storia. Intanto però qualcuno intende cacciarla via davvero dal grande magazzino. Monica farà di tutto per far credere che la Iorio sia una ladra, rubando degli oggetti dagli scaffali e nascondendo un maglioncino nell’armadietto della neo Venere.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Teresa si scagiona dalle accuse di furto

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Monica cercherà di mettere Teresa in cattiva luce e purtroppo Clara sospetterà davvero della nuova Venere. Per fortuna, la Iorio riuscirà a dimostrare a tutti di non essere lei la ladra e anzi coglierà in castagna il vero colpevole. Intanto la zia Francesca scoprirà che suo marito è davvero responsabile dell’incendio appiccato al furgone de Il Paradiso e convincerà Giuseppe ad andare in carcere dal fratello e a fargli scrivere una lettera di scuse, indirizzata a Mori. Francesca capirà inoltre la grande passione di sua nipote per la vita a Milano e cercherà di aiutarla a restare in città. Peccato che un segreto potrebbe annullare tutti i sacrifici fatti.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Giuseppe confessa a Teresa il suo segreto

Teresa non vorrà tornare a casa con suo padre e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che cercherà in ogni modo di convincere il padre a cambiare idea. Anche sua zia Francesca tenterà di aiutarla ma Giuseppe sembrerà più che mai convinto che sua figlia lo debba seguire. Lo Iorio sarà costretto a rivelare alla ragazza di aver stretto degli accordi con la famiglia di Salvo e di averla promessa in sposa, in cambio di un aiuto economico. La loro famiglia versa in condizioni disagiate e senza il matrimonio, rischia di perdere la piccola proprietà terriera che possiede. Teresa sarà messa con le spalle al muro, cosa deciderà di fare?

