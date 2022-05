Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 3 maggio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 maggio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.50. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 3 maggio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 3 maggio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 3 maggio 2022 - Vittorio ha convinto Pietro a dare un’occasione a Teresa e la ragazza si dedica anima e corpo per ottenere il posto di lavoro come Venere. Ben presto si rende conto di dover tirare fuori le unghie sia con le sue colleghe sia con Anna Imbriani, un’amica dei suoi zii che spiffera tutti i movimenti della Iorio. Intanto Mori deve sanare i debiti del Paradiso, contratti a causa di Carlo Mandelli, il dirigente della banca a cui Pietro si affida. Per riuscire nel suo intento, il direttore decide di corteggiare Andreina, la figlia di Carlo. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 2 al 6 maggio 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 3 maggio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 3 maggio 2022 - la distanza tra Raffaele e Ornella è ormai incolmabile e il Giordano potrebbe decidere di cercare quello che gli manca, fuori dalla sua famiglia. Elvira sarà un'opzione? La confessione di Chiara ha avuto forti ripercussioni anche nei rapporti tra Marina, Roberto e Filippo. Il Sartori potrebbe infatti non essere per nulla contento di quanto combinato dal padre ai danni della Petrone. Lara continua il suo progetto per distruggere la sua rivale. Fabrizio sarà per lei un valido alleato e la Martinelli gli rivelerà un'importante verità su sua moglie, assicurandosi così la sua lealtà. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 2 al 6 maggio 2022.