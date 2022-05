Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 3 maggio 2022, Repliche Prima stagione: Teresa diventa una Venere

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 3 maggio 2022, in onda su Rai1. Teresa ha l'opportunità di diventare una Venere e farà di tutto per dimostrare di essere degna della divisa celeste de Il Paradiso. Intanto Pietro cerca di salvare il grande magazzino dalla bancarotta.

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 3 maggio 2022. Ricordiamo che si tratta delle Repliche della Prima Stagione, andate in onda in prima serata nel 2015. Ma vediamo cosa succederà nell’episodio delle 15.50 su Rai1: Vittorio ha convinto Pietro a dare un’occasione a Teresa e la ragazza si dedica anima e corpo per ottenere il posto di lavoro come Venere. Ben presto si rende conto di dover tirare fuori le unghie sia con le sue colleghe sia con Anna Imbriani, un’amica dei suoi zii che spiffera tutti i movimenti della Iorio. Intanto Mori deve sanare i debiti del Paradiso, contratti a causa di Carlo Mandelli, il dirigente della banca a cui Pietro si affida. Per riuscire nel suo intento, il direttore decide di corteggiare Andreina, la figlia di Carlo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Teresa in prova come Venere

Teresa ha conosciuto Pietro e Vittorio e quest’ultimo, colpito dalla personalità della ragazza, è riuscito a convincere Pietro a prendere in prova Teresa. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la ragazza avrà non pochi problemi da risolvere. Da una parte dovrà vincere la concorrenza spietata della sua aspirante collega Monica Giuliani, pronta a tutto pur di avere il posto di Venere, anche addossare le sue colpe - dopo aver trattato male una facoltosa cliente - a una sua “rivale”. Dall’altra, Teresa dovrà stare attenta ad Anna Imbriani, amica degli zii e grande osservatrice delle mosse della ragazza. Anna infatti andrà a riferire alla zia Francesca, che la Iorio ha cominciato a lavorare al Paradiso come commessa, un ruolo mal visto dalla sua famiglia.

Teresa diventa una Venere ne Il Paradiso delle Signore 3 maggio 2022

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Teresa capirà subito come dovrà comportarsi con le sue rivali, specialmente con Monica. La ragazza comprenderà che il modo migliore per avere il lavoro e sbaragliare la concorrenza, sarà quello di conquistare l’algida contessa Laura Torriani. E in effetti sarà esattamente quello che riuscirà a fare, trattando la donna con la gentilezza e il garbo che la contraddistinguono. La capocommessa Clara non potrà fare a meno di assumerla, nonostante la sua iniziale reticenza. Tutto a scapito di Monica, che dovrà lasciare il Paradiso immediatamente.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Pietro corteggia Andreina Mandelli per salvare il grande magazzino

Il Paradiso delle Signore, senza che nessuno dei suoi dipendenti ne sia al corrente, non naviga in buone acque. Tutto questo per colpa di alcune decisioni, non proprio eccelse, di Carlo Mandelli, il bancario di Mori. Il Mandelli vuole a tutti i costi mettere le mani sulle quote di Pietro ma il direttore non intende lasciargli campo libero. Anzi ha escogitato un modo per mantenere il Paradiso e ingraziarsi pure il suo rivale. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che continuerà a corteggiare Andreina, la figlia di Carlo, con il chiaro intento di mettere il suo “socio” con le spalle al muro.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.