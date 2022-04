Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 aprile 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 aprile 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 21 aprile 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 21 aprile 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 21 aprile 2022 - Marcello e Sofia sembrano pronti a cambiare vita. La ragazza comunica ai suoi amici e colleghi di voler lasciare la Caffetteria per trasferirsi a Firenze mentre il Barbieri vorrebbe lasciare il suo posto da vicedirettore del Circolo. Il barista, dopo quello che è successo con Ludovica, si sente inadeguato al ruolo e lo confida ad Armando prima di farne anche solo parola con la Brancia. Intanto Adelaide mette in guardia Gemma. La Contessa ha capito che il nipote non prova nulla per la Venere anche se lei si ostina a pensare il contrario. Flora pensa seriamente di accettare la proposta di lavoro negli Stati Uniti mentre Beatrice, dopo giorni di tensione, riapre gli occhi. Accanto a lei troverà Dante, che le confesserà di amarla. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 21 aprile 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 21 aprile 2022 - le condizioni di salute di Chiara non accennano a migliorare e questo comincia ad avere gravi ripercussioni su tutti i suoi cari. Jimmy torna a casa dal suo viaggio all'estero con la mamma. Al suo rientro, il bambino sembra cambiato e Niko – infastidito da questo particolare – comincia a provare un senso di gelosia per il rapporto tra suo figlio e la sua mamma. Renato riceve una visita inaspettata. Per lui sarà una brutta sorpresa, che lo farà soffrire moltissimo e lo manderà in crisi. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

