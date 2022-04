Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 aprile 2022: Marcello se ne va! Sarà un addio per sempre?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 21 aprile 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai1, Marcello ha deciso di lasciare il Circolo e di abbandonare il suo ruolo. Il Barbieri deciderà di lasciare Milano? Beatrice si sveglia dal coma e Dante...

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 21 aprile 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Marcello e Sofia sembrano pronti a cambiare vita. La ragazza comunica ai suoi amici e colleghi di voler lasciare la Caffetteria per trasferirsi a Firenze mentre il Barbieri vorrebbe lasciare il suo posto da vicedirettore del Circolo. Il barista, dopo quello che è successo con Ludovica, si sente inadeguato al ruolo e lo confida ad Armando prima di farne anche solo parola con la Brancia. Intanto Adelaide mette in guardia Gemma. La Contessa ha capito che il nipote non prova nulla per la Venere anche se lei si ostina a pensare il contrario. Flora pensa seriamente di accettare la proposta di lavoro negli Stati Uniti mentre Beatrice, dopo giorni di tensione, riapre gli occhi. Accanto a lei troverà Dante, che le confesserà di amarla.

Marcello vuole andarsene... dal Circolo ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 aprile 2022

La scoperta che Ferdinando aiuterà Flavia pagando la sua costosa operazione, ha scosso profondamente Marcello. Forse per la prima volta, il barista ha sentito la differenza di ceto tra lui e la stretta cerchia degli amici delle Brancia, a cui lui non potrà mai arrivare. Per il ragazzo è un duro colpo al cuore. Non poter aiutare la madre della sua amata, è qualcosa che gli ha scatenato un forte senso di inadeguatezza. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che proprio questo stato d'animo spingerà Marcello a una decisione molto importante: lasciare per sempre il Circolo. Il giovane pensa di non essere adeguato al ruolo che ricopre e di doversene andare prima che sia troppo tardi. Deciderà di confidarsi con Armando, il saggio amico e coinquilino ma non vorrà ancora aprirsi con Ludovica. Un vero peccato, visto il triste inganno che Flavia ha architettato proprio per liberarsi di lui.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide mette in guardia Gemma

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che non sarà solo Marcello a volersene andare. Sofia comunicherà al Barbieri di avere intenzione di lasciare la Caffetteria per trasferirsi a Firenze. Intanto Gemma continuerà a sognare di riconquistare Marco. Adelaide dovrà intervenire per rimettere ordine. Benché piuttosto infastidita dalla brutta figura che le ha fatto fare il nipote, la Contessa ha capito che il ragazzo non è interessato alla Zanatta. Cercherà quindi di metterla in guardia da lui e dal possibile dolore che potrebbe darle. Lei però, imperterrita, continuerà ad andare avanti per la sua strada.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Beatrice si sveglia dal coma

Flora potrebbe avere presto una nuova vita. La Gentile-Ravasi ha ricevuto un'allettante proposta di lavoro negli Stati Uniti e potrebbe decidere – viste le ultime decisioni di Umberto – di tornare a casa sua, lasciando per sempre Milano. La decisione è alle porte e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la stilista sembrerà sempre più convinta ad accettare. Che qualcosa possa farle cambiare idea? Intanto Beatrice si sveglierà dal coma. Dopo giorni di disperazione, in cui si è temuto il peggio, la Conti riaprirà gli occhi. La gioia di Vittorio sarà incommensurabile ma anche quella di Dante, che deciderà di confessarle i suoi veri sentimenti: lui la ama!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.