Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 18 al 22 aprile 2022: Beatrice potrebbe morire. Dante fa una scelta sconvolgente!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 18 al 22 aprile 2022. Ecco le Trame della Soap.

Vediamo le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda dal 18 al 22 aprile 2022 su Rai1 a partire dalle 15.55. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della sesta stagione della soap in onda questa settimana:

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 18 al 22 aprile 2022

Puntata in onda Lunedì 18 aprile 2022

Vittorio informa la grande famiglia Paradiso di aver chiamato un luminare per curare Beatrice, la quale è ancora in coma. Ferdinando si dichiara a Ludovica mentre lei continua ad avere fraintendimenti con Marcello. Flora immagina chissà quali sviluppi nella sua storia con Umberto, ma lui vuole dimostrare ad Adelaide che ci tiene a lei. Dante affronta Vittorio rivendicando il diritto di stare vicino a Beatrice perché la ama, ma Conti non gli crede e lo accusa di aver usato la cognata per i suoi scopi.

Puntata in onda Martedì 19 aprile 2022

Stefania riceve un biglietto da Marco in cui le scrive che la aspetterà in piazza tutte le sere alle sette e intanto Gemma continua a essere sicura di poterlo riconquistare. Adelaide mette Umberto di fronte a un aut aut e lui si allontana da Flora. Ludovica vuole accompagnare la madre in America ma per Flavia e Fiorenza questo è un grosso problema. Mentre Beatrice giace ancora incosciente nel letto d'ospedale, Vittorio non può fare altro che cedere il marchio Pds a Dante, ma detta le sue condizioni.

Puntata in onda Mercoledì 20 aprile 2022

Gemma è sempre più sicura di riconquistare il giovane Sant'Erasmo. Intanto i medici non danno diagnosi ottimistiche su Beatrice e Vittorio ha un crollo emotivo. Dante va a trovarla in ospedale disperato. Flora riceve una telefonata inaspettata che potrebbe offrirle una via di fuga dai suoi problemi sentimentali e cambiare di nuovo la sua vita. Gloria esorta Stefania a non rinunciare al suo amore e lei decide di incontrare Marco: i due si uniscono in un lungo bacio appassionato.

Puntata in onda Giovedì 21 aprile 2022

Sofia informa tutti che presto andrà a Firenze e che quindi lascerà la Caffetteria. Intanto, Marcello si sfoga con Armando, confessando al capo-magazziniere di volersi licenziare dal ruolo di vicedirettore del Circolo: il Barbieri si sente come un pesce fuor d'acqua, anche se non riesce a parlarne con Ludovica. Nel frattempo, Adelaide cerca di far aprire gli occhi a Gemma, ma la giovane non sembra riuscire a vedere oltre la nebbia del suo amore per il Sant'Erasmo. Mentre Flora invece pensa seriamente all'offerta di lavoro che la porterebbe negli Stati Uniti, Beatrice apre finalmente gli occhi. Dante decide subito di non perdere altro tempo e confessarle tutto il suo amore.

Puntata in onda Venerdì 22 aprile 2022

Mentre Ludovica scopre che Flavia è partita da sola alla volta degli Stati Uniti, Flora informa Umberto che lascerà presto l'Italia. Intanto, Stefania e Marco sono sempre più presi l'uno dall'altra, anche se tengono ancora segreto il loro amore. Purtroppo per loro, però, Gemma inizia invece ad avere forti sospetti sulla loro vicinanza e indaga fino a scoprire la verità sulla loro relazione. Nel frattempo, Dante si presenza senza preavviso da Vittorio per comunicargli una decisione importante: rinuncerà a tutto per amore di Beatrice!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.