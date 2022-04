Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 20 aprile 2022

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 aprile 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 20 aprile 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 20 aprile 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 20 aprile 2022 - Gemma è convinta che tra lei e Marco tutto si sistemerà. La ragazza è certa che lei e il Di Sant'Erasmo siano fatti l'una per l'altro e siano quindi destinati a stare insieme. Peccato che il conte la pensi diversamente. Per lui c'è solo Stefania. La Colombo è molto preoccupata di ferire i sentimenti della sua sorellastra ma non può certo negare di amare Marco. Per questo, grazie al sostegno di Gloria, la Venere decide di incontrare il suo amato in piazza. I due ragazzi, al culmine della felicità, si lasceranno andare a un bacio appassionato. Intanto Flora riceve una telefonata dall'America. Per la stilista si tratta di una grande opportunità e potrebbe molto presto dare una svolta alla sua vita. Deciderà di lasciare Milano? Le condizioni di Beatrice sono ancora molto preoccupanti e i medici non possono rassicurare Vittorio. Dante, distrutto, riesce finalmente a far visita alla Conti e sembra sinceramente provato. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 20 aprile 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 20 aprile 2022 - Marina ha giurato di aiutare Chiara e ha preso a cuore la sua situazione, pronta a tutto per salvarla. La Petrone deve però fare la sua parte e prendersi cura di se stessa, senza cadere più in basso. Riuscirà a farlo? Intanto Renato si riprende lentamente dalla sbronza. Il Poggi non si ricorda cosa sia successo la sera prima mentre Giuditta, a differenza sua, ha le idee chiare. Cosa ha combinato il Poggi? Riccardo, dopo il ritorno di suo fratello Stefano, racconta a Rossella qualcosa di molto importante su Virginia. Cosa avrà da dirle? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

