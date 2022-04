Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 20 aprile 2022: Nuova vita per Flora. Ecco cosa sta succedendo

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 20 aprile 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Gemma è convinta che tra lei e Marco tutto si sistemerà. La ragazza è certa che lei e il Di Sant'Erasmo siano fatti l'una per l'altro e siano quindi destinati a stare insieme. Peccato che il conte la pensi diversamente. Per lui c'è solo Stefania. La Colombo è molto preoccupata di ferire i sentimenti della sua sorellastra ma non può certo negare di amare Marco. Per questo, grazie al sostegno di Gloria, la Venere decide di incontrare il suo amato in piazza. I due ragazzi, al culmine della felicità, si lasceranno andare a un bacio appassionato. Intanto Flora riceve una telefonata dall'America. Per la stilista si tratta di una grande opportunità e potrebbe molto presto dare una svolta alla sua vita. Deciderà di lasciare Milano? Le condizioni di Beatrice sono ancora molto preoccupanti e i medici non possono rassicurare Vittorio. Dante, distrutto, riesce finalmente a far visita alla Conti e sembra sinceramente provato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gemma pronta a riconquistare Marco ma...

Gemma è convinta che tra lei e Marco le cose torneranno quelle di una volta. La ragazza è certa che il Di Sant'Erasmo tornerà da lei e che loro due siano destinati a stare insieme. Si tratta però di una mera illusione, visto come il nipote di Adelaide si sia innamorato di Stefania. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Colombo tentennerà ancora. La Venere ha una grande paura di far del male alla sua sorellastra e, per il momento, si è tenuta lontana da ogni tentazione. Ma l'amore bussa costantemente al suo cuore e sotto consiglio di Gloria – pronta a darle una mano qualsiasi sia la sua decisione – Stefania deciderà di recarsi all'appuntamento in piazza con Marco. I due ragazzi, felici come non mai per essersi trovati, si lasceranno andare a un bacio appassionato.

Flora pronta a una nuova vita ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 aprile 2022

Umberto ha dovuto cedere all'ultimatum imposto da Adelaide e ha dovuto quindi allontanarsi da Flora. La reazione della Gentile-Ravasi a questo ennesimo dietrofront, non si farà aspettare. Delusa e amareggiata dall'essere stata scartata, la stilista potrebbe decidere di cambiare vita. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la ragazza riceverà una telefonata dall'America. Si tratterà di un'offerta di lavoro molto vantaggiosa e che potrebbe spingerla a voltare pagina non solo con Umberto ma anche con Milano. Flora deciderà di lasciare la città e di tornare negli Stati Uniti?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio in ansia per Beatrice. La Conti sta molto male

Vittorio ha ceduto il Paradiso a Dante. Il Conti è stato costretto a prendere questa decisione per stare accanto a sua cognata, le cui condizioni sono ogni giorno più preoccupanti. Vittorio non sa davvero cosa fare per aiutare la donna. L'unica cosa in suo potere è stata chiamare un luminare per curarla ma anche il consulto con quest'ultimo, non ha riservato grandi novità. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la situazione si farà sempre più critica e pure Dante, visibilmente colpito e sinceramente addolorato, farà visita a Beatrice. Riuscirà a dimostrare a Vittorio che i suoi sentimenti sono sinceri?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.