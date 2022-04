Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 19 aprile 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 aprile 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 19 aprile 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 19 aprile 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 19 aprile 2022 - Marco recapita a Stefania un biglietto in cui le dice che l'aspetterà ogni giorno, alle sette, in piazza. Il ragazzo vuole passare del tempo con lei, lontano però da occhi indiscreti. Questo per non ferire Gemma, ancora convinta di poter riconquistare il Di Sant'Erasmo e che i due siano fatti l'uno per l'altra. Beatrice è in coma e Vittorio è disperato. Le condizioni della Conti sono molto preoccupanti e suo cognato, per poterle stare vicino, è costretto a prendere una decisione sconvolgente. Sceglierà di cedere il Paradiso a Dante ma alle sue severe condizioni. Umberto intanto deve cedere all'ultimatum di Adelaide e per questo si allontana da Flora. Ludovica invece vorrebbe seguire la madre in America ma la bugia e il piano ordito da Flavia e Fiorenza, le impedirà di poterlo fare. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 19 aprile 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 19 aprile 2022 - Chiara è ormai con le spalle al muro. Il tradimento di Lara ha messo la Petrone in una situazione davvero molto complicata. Per fortuna può contare su Marina. La Giordano le promette di aiutarla sia contro il Ferri e la Martinelli sia con i suoi problemi personali. La spinge infatti a prendersi cura di se stessa mentre lei affronterà faccia a faccia il suo ex marito. Momenti di riflessione anche per Angela e Raffaele. La Poggi, spinta dalle parole di Giulia, comincerà a escogitare un modo per placare gli animi tra lei e Franco. Non sarà però semplice, visto che ha deciso di ripartire per la Sicilia. Raffaele invece dovrà prendere delle decisioni. Che tipo di rapporto ha ora con Ornella e per Elvira prova qualcosa di serio? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

