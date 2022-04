Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 19 aprile 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai1, Vittorio è costretto a prendere una decisione sconvolgente. Il Conti decide di lasciare il Paradiso a Dante mentre Umberto deve allontanare Flora per riconquistare Adelaide.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 19 aprile 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Marco recapita a Stefania un biglietto in cui le dice che l'aspetterà ogni giorno, alle sette, in piazza. Il ragazzo vuole passare del tempo con lei, lontano però da occhi indiscreti. Questo per non ferire Gemma, ancora convinta di poter riconquistare il Di Sant'Erasmo e che i due siano fatti l'uno per l'altra. Beatrice è in coma e Vittorio è disperato. Le condizioni della Conti sono molto preoccupanti e suo cognato, per poterle stare vicino, è costretto a prendere una decisione sconvolgente. Sceglierà di cedere il Paradiso a Dante ma alle sue severe condizioni. Umberto intanto deve cedere all'ultimatum di Adelaide e per questo si allontana da Flora. Ludovica invece vorrebbe seguire la madre in America ma la bugia e il piano ordito da Flavia e Fiorenza, le impedirà di poterlo fare.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marco e Stefania amanti clandestini

Da quanto Marco ha lasciato Gemma, il ragazzo è sempre più desideroso di passare del tempo con Stefania. Purtroppo però i due giovani non possono frequentarsi liberamente e non certamente dentro le mura del Paradiso. Per questo, come ci rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, il Di Sant'Erasmo manderà un biglietto alla Colombo, nel quale le riferirà di avere intenzione di aspettarla, ogni sera, in piazza, per poter stare con lei lontano da occhi e orecchie indiscrete. Gli innamorati sono costretti a essere dei clandestini. Gemma è infatti ancora convinta di poter riconquistare il suo ex fidanzato e di poter contare sull'aiuto di Adelaide.

Vittorio cede a Dante il Paradiso ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 aprile 2022

Beatrice è in coma e Vittorio è disperato. Le notizie relative alla salute della donna, non sono per nulla rassicuranti e il Conti è stato costretto a chiamare un luminare, affinché l'aiutasse. La situazione si fa ora dopo ora sempre più preoccupante e questo costringerà il direttore a prendere una decisione che non avrebbe mai pensato. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Vittorio cederà a Dante il grande magazzino. Una scelta obbligata sia per potersi dedicare totalmente a sua cognata sia in parte per allontanare il Romagnoli da Beatrice. I due uomini sono tornati a scontrarsi e il nostro Conti ha detto in faccia al suo nemico, di non credere neanche per sogno, che lui sia innamorato della madre dei suoi nipoti.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto cede all'ultimatum di Adelaide

Adelaide ha scoperto tutto. Flora e Umberto hanno ceduto alla passione mentre lei era via. Per la Contessa è un vero colpo al cuore e stavolta, più di altre, è decisa a imporre al cognato un aut aut. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Guarnieri sarà costretto a cedere all'ultimatum della Contessa e ad allontanarsi da Flora. La Gentile-Ravasi, piuttosto infastidita di questo ennesimo dietrofront, prenderà quindi la decisione di ripensare a un suo ritorno negli Stati Uniti, lontana da chi – negli ultimi mesi – ha tentato di affossarla. Intanto Ludovica penserà di seguire Flavia nel suo viaggio negli USA. Ma la finta operazione e il piano ordito dalla Brancia senior e da Fiorenza, non prevede certo che la vice direttrice del Circolo, faccia di queste scelte.

