Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 14 aprile 2022

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 aprile 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 14 aprile 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 14 aprile 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 14 aprile 2022 - Dante continua a tramare alle spalle di Vittorio ed è più che mai intenzionato ad aprire i negozi a marchio Paradiso, in America. Tutto questo senza dire una parola a Beatrice, con cui continua a frequentarsi. Il Conti, sospettoso, chiede a Roberto di aiutarlo a indagare sul loro sedicente socio. Fiorenza mette in atto la prima parte del piano organizzato con Flavia e rivela a Ferdinando che Flavia è malata e ha bisogno di essere operata al più presto. Il Torrebruna, al corrente che la contessa non ha il denaro necessario a curarsi, si propone di finanziare l'intervento. La Brancia ovviamente accetta ma a una condizione; Ludovica non deve saperne niente. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 14 aprile 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 14 aprile 2022 - i problemi di Chiara e la sua dipendenza dalla cocaina, finiscono per creare disagio anche in Michele. Il Saviani, ignaro di quello che sta davvero succedendo alla ragazza, crede che le tensioni tra lui e la Petrone non siano ancora superate. Questo lo porterà a provare un forte imbarazzo davanti a lei. Nunzio tenterà ancora di aiutare la sua fidanzata ma un colpo gobbo di Lara, metterà Chiara completamente al tappeto. Fabrizio intanto, inconsapevole della crisi in cui è caduta Marina, organizzerà per lei una sorpresa. Quale sarà la reazione della Giordano? Bianca dovrà invece fare i conti con la propria coscienza. Colpire Viola è stata una mossa non senza conseguenze. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

