Un Posto al Sole Anticipazioni 14 aprile 2022: Lara brutale! Chiara è al tappeto

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 14 aprile 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 vedremo che, nonostante l'aiuto di Nunzio, Chiara si ritroverà al tappeto. A darle il colpo di grazia sarà Lara.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 14 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: i problemi di Chiara e la sua dipendenza dalla cocaina, finiscono per creare disagio anche in Michele. Il Saviani, ignaro di quello che sta davvero succedendo alla ragazza, crede che le tensioni tra lui e la Petrone non siano ancora superate. Questo lo porterà a provare un forte imbarazzo davanti a lei. Nunzio tenterà ancora di aiutare la sua fidanzata ma un colpo gobbo di Lara, metterà Chiara completamente al tappeto. Fabrizio intanto, inconsapevole della crisi in cui è caduta Marina, organizzerà per lei una sorpresa. Quale sarà la reazione della Giordano? Bianca dovrà invece fare i conti con la propria coscienza. Colpire Viola è stata una mossa non senza conseguenze.

Lara dà il colpo di grazia a Chiara in Un Posto al Sole Anticipazioni 14 aprile 2022

Nunzio è sempre più in ansia per le sorti e per la salute di Chiara. La ragazza non riesce a uscire dal tunnel della sua dipendenza dalla cocaina e non le giova per nulla la presenza di Lara così vicino. La Martinelli finge di essere sua amica per raggiungere i suoi loschi scopi: distruggere la Petrone, scoprendo cosa è davvero successo la notte dell'incidente, in cui è morto suo padre. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che per il braccio destro di Roberto arriverà il momento propizio di scatenare la sua cattiveria. Farà infatti una brutta sorpresa a Chiara, mettendola definitivamente ko. E ora? Intanto Michele, ignaro di quello che sta vivendo la sua direttrice, penserà che le tensioni – che lo hanno costretto a lasciare Radio Golfo '99 – non siano ancora state superate.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Fabrizio organizza una sgradita sorpresa per Marina

Con delle brutte notizie, Fabrizio ha sconvolto Marina. La manager è caduta in un profondo sconforto. La Giordano è in crisi e il suo matrimonio sembra in bilico. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Rosato, deciso a rimettere le cose a posto e inconsapevole dei tormenti di sua moglie, organizzerà una sorpresa per lei. La cosa potrebbe però risultare molto sgradita e accelerare la rovina del loro rapporto. Tanto meglio per Roberto che aspetta paziente che la sua amata torni da lui.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Bianca tormentata dalla sua coscienza

La nuova prova che ha dovuto affrontare Bianca, l'ha portata a colpire qualcuno che lei ama profondamente: Viola. La bambina ha rubato il cellulare della Bruni ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che questo gesto la porterà a fare i conti con i suoi sensi di colpa. La Boschi capirà forse che è venuto il momento di non lasciarsi intimidire dal misterioso interlocutore che le sta facendo compiere gesti non da lei e di parlarne con suo padre e sua nonna?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'11 al 15 aprile 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.