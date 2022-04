Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 13 aprile 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 aprile 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 13 aprile 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 13 aprile 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 13 aprile 2022 - Umberto scopre che Flora ha raccontato a Ludovica cosa è successo tra loro. Il Guarnieri è deluso dal comportamento della Gentile-Ravasi e crede che abbia commesso un'imprudenza a confidarsi con qualcuno. Ludovica ha però da pensare a ben altro che alle pene amorose della sua amica. La ragazza deve appoggiare sua madre nella sua farsa e fingere davanti a tutti che Flavia sia malata. Le Contesse sperano nell'aiuto di Ferdinando, l'unico a poter finanziare la finta operazione. La Brancia però non riesce più a nascondere questo segreto a Marcello e decide di rivelarglielo. Il barista ne rimane piuttosto scosso. Capisce infatti che le condizioni economiche della sua amata sono disperate e che lui non può fare nulla per aiutarla. Salvatore ritrova l'anello di fidanzamento, perso prima di poterlo consegnare ad Anna e finalmente riesce a donarlo alla Imbriani. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 13 aprile 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 13 aprile 2022 - Nunzio sta facendo di tutto per aiutare Chiara a uscire dalla sua dipendenza dalla cocaina ma Lara ha ben altre intenzioni. La Martinelli tenta infatti di convincere la Petrone a raccontarle la verità su quanto successo la notte dell'incidente mortale del padre. Questo segreto potrebbe tornare molto utile a lei e Roberto. Riccardo, dopo uno strano momento di vicinanza con Virginia, decide di mettere in chiaro la situazione con lei e di prendere una decisione che tanto Rossella aspettava. Bianca ha fallito il primo tentativo di rubare il cellulare di Viola. La bambina deve però portare a termine la sua sfida e tornerà all'attacco. Porterà a termine la sua missione? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

