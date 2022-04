Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 13 aprile 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, l'arrivo di Stefano ha spinto Riccardo a prendere una decisione sul suo matrimonio con Virginia. Rossella sarà finalmente felice?

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 13 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Nunzio sta facendo di tutto per aiutare Chiara a uscire dalla sua dipendenza dalla cocaina ma Lara ha ben altre intenzioni. La Martinelli tenta infatti di convincere la Petrone a raccontarle la verità su quanto successo la notte dell'incidente mortale del padre. Questo segreto potrebbe tornare molto utile a lei e Roberto. Riccardo, dopo uno strano momento di vicinanza con Virginia, decide di mettere in chiaro la situazione con lei e di prendere una decisione che tanto Rossella aspettava. Bianca ha fallito il primo tentativo di rubare il cellulare di Viola. La bambina deve però portare a termine la sua sfida e tornerà all'attacco. Porterà a termine la sua missione?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara tenta di scoprire i segreti di Chiara

Lara e Roberto sono spietati. Nunzio deve fare presto qualcosa per aiutare Chiara a uscire dalla sua dipendenza, prima che la ragazza si metta nei guai e riveli qualcosa che non deve. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Martinelli è sempre più determinata a mettere la Petrone in un angolo. Fingendosi sua amica, Lara vorrebbe che Chiara parlasse dell'incidente mortale del padre e le rivelasse come sono andati veramente i fatti. Se il segreto della giovane direttrice di Radio Golfo '99 venisse a galla, le cose potrebbero mettersi molto male per lei. Il Cammarota è pronto a tutto pur di evitare il peggio.

Riccardo prende una decisione su Virginia in Un Posto al Sole Anticipazioni 13 aprile 2022

Stefano è il fantasma del passato che tormenta Riccardo. Il fratello del Crovi è arrivato a Napoli da poco e ha già scatenato un putiferio. Colpa degli errori che lui e Virginia hanno compiuto in passato. Riccardo ha dovuto quindi fare i conti con delle ferite mai del tutto rimarginate ma stavolta sembra pronto a prendere provvedimenti... definitivi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il dottore, dopo un inaspettato momento di vicinanza con la moglie, farà una scelta che farà felice Rossella. Sceglierà di chiedere il divorzio alla donna che gli ha spezzato il cuore? Per la dolce Graziani arriverà il momento della rivincita?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Bianca determinata a portare a termine la sfida

Bianca è impegnata in una nuova sfida della pericolosa web challenge di cui è vittima. La piccola ha ora il compito di rubare il cellulare di Viola. Un suo primo tentativo è fallito e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la bambina tornerà all'attacco, determinata a portare a termine il suo progetto. La Bruni si accorgerà di quello che sta combinando la figlia di Franco?

