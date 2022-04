Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 12 aprile 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 aprile 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 12 aprile 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 12 aprile 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 12 aprile 2022 - Salvatore è pronto per il suo grande giorno ma non ha intenzione di muoversi senza il suo fido compagno Marcello. L'Amato chiede al suo “socio” di fargli da testimone mentre Armando lo aiuterà a fare una sorpresa alla sua fidanzata. Il barista vuole consegnarle un bell'anello ma le cose potrebbero non andare come da lui programmato. Gemma ha intenzione di riconquistare Marco. La Zanatta farà di tutto per riportare il Di Sant'Erasmo tra le sue braccia e potrà contare su un'alleata d'eccezione. Adelaide si schiererà dalla sua parte. Dante invece procederà con un suo nuovo e personale progetto. Il Romagnoli vorrebbe aprire dei negozi a marchio Paradiso delle Signore in America ma senza farne parola con Vittorio. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 12 aprile 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 12 aprile 2022 - Riccardo è sconvolto dall'arrivo di suo fratello Stefano. Rivederlo dopo tanto tempo ha l'effetto di riaprire vecchie ferite, mai del tutto rimarginate. Per questo il Crovi deciderà di avere un duro ma forse risolutivo confronto con Virginia. Bianca intanto continua a essere tormentata dalla web challenge. Una nuova sfida mette alla prova la bambina e stavolta a pagarne le conseguenze sarà una nostra amata conoscenza, molto vicina alla Boschi. Guido deve invece risolvere un piccolo intoppo. Deve rimediare all'invito fatto a Michele, per evitare inutili imbarazzi. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

