Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 12 aprile 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Bianca deve portare a termine una nuova sfida. Stavolta però a farne le spese sarà qualcuno a cui la piccola Boschi è molto affezionata.

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 12 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Riccardo è sconvolto dall'arrivo di suo fratello Stefano. Rivederlo dopo tanto tempo ha l'effetto di riaprire vecchie ferite, mai del tutto rimarginate. Per questo il Crovi deciderà di avere un duro ma forse risolutivo confronto con Virginia. Bianca intanto continua a essere tormentata dalla web challenge. Una nuova sfida mette alla prova la bambina e stavolta a pagarne le conseguenze sarà una nostra amata conoscenza, molto vicina alla Boschi. Guido deve invece risolvere un piccolo intoppo. Deve rimediare all'invito fatto a Michele, per evitare inutili imbarazzi.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Riccardo affronta il dolore del passato

Un fantasma del passato tormenta Riccardo. Suo fratello Stefano è arrivato a Napoli e insieme a lui i brutti ricordi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Crovi si troverà a fare i conti con una brutta ferita, mai del tutto rimarginata. Questo lo porterà a un duro confronto con Virginia. Sua moglie è infatti direttamente responsabile di quanto successo ed è arrivato il momento di mettere un punto fermo sulla questione. Ne va della relazione con Rossella e del loro futuro. Riuscirà il dottore a risolvere tutti i suoi problemi?

Nuova sfida per Bianca in Un Posto al Sole Anticipazioni 12 aprile 2022

Bianca è sempre più impegnata con la web challenge. Il misterioso interlocutore che le continua a dare compiti sempre più difficili, stavolta le ha chiesto di portare a termine una sfida molto difficile. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che a pagare le conseguenze di questa nuova challenge sarà un personaggio a noi noto e molto amato dalla stessa piccola Boschi. Di chi si tratterà e cosa dovrà fare la figlia di Franco?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido pronto a rimediare ai suoi errori

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Guido si troverà in una situazione piuttosto scomoda. Il Del Bue si accorgerà di aver fatto un invito inopportuno a Michele e dovrà presto rimediare ai suoi errori. La presenza del Saviani a Napoli e la nuova realtà sentimentale di Silvia, sta mettendo il vigile davvero in difficoltà. Guido non sa proprio come comportarsi e da quando il suo amico e sua cugina hanno deciso di divorziare, le cose sono diventate ancora più complicate. Riuscirà a mettere una pezza e a non far trovare nessuno in imbarazzo?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'11 al 15 aprile 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.