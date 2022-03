Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 24 marzo 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 marzo 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 24 marzo 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 24 marzo 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 24 marzo 2022 - Gemma e Gloria, alleate, permetteranno a Ezio di parlare con Stefania. La ragazza sarà molto contenta del confronto con suo padre e correrà subito a informare Marco della grande novità. Purtroppo non andrà altrettanto bene alla Moreau, che ancora una volta si scontrerà con sua figlia. Flora ha confessato i suoi sentimenti a Umberto e ora si confiderà con Ludovica, nella speranza di trovare un po' di sollievo dalle sue pene d'amore. La Brancia cercherà di rincuorare la stilista e nello stesso tempo dovrà dimostrare al Circolo di non essere per nulla interessata a Ferdinando e di avere occhi solo per Marcello. Per questo si presenterà in pubblico insieme al Barbieri, noncurante delle critiche che fioccheranno su di lei. Beatrice tenterà invece di riallacciare i rapporti con Dante mentre Umberto sarà sempre più impegnato a non far scoprire ad Adelaide la sua tresca amorosa con la Gentile-Ravasi. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 21 al 25 marzo 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 24 marzo 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 24 marzo 2022 - Roberto e Lara sono pronti a sferrare il loro attacco – forse definitivo – contro Chiara. La ragazza non si è ancora accorta di essere finita nella rete dei suoi nemici e tenta di uscire indenne dalla situazione in cui si è ritrovata. Nunzio però potrebbe darle la mazzata finale. Il ragazzo infatti prende una decisione inaspettata che potrebbe far tremare la Petrone. Speranza ha preparato una serata a sorpresa per Samuel e sembra pronta a passare la notte con lui. Un imprevisto però rischia di far saltare tutto. Bianca dovrà stringere i denti e affrontare, senza rivelare nulla ai genitori, una minaccia che rischia di metterla in pericolo. Di cosa si tratterà? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 21 al 25 marzo 2022.