Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 23 marzo 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 marzo 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 23 marzo 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 23 marzo 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 23 marzo 2022 - Flora trova il coraggio di confessare a Umberto perché continua ad avere un atteggiamento scostante con lui. La ragazza gli rivela di essersi innamorata di lui e di non sopportare di vederlo accanto a un'altra donna. Anna e Salvo sono in bilico. I due sono consapevoli delle difficoltà che dovranno affrontare e temono che il loro matrimonio debba essere annullato. Salvatore ha però un'idea in mente e potrebbe salvare la situazione. Ludovica accompagna Ferdinando a un pranzo di lavoro, in occasione della visita di un amico del Torrebruna. Quando il nuovo arrivato fraintende il tipo di rapporto che c'è tra la Contessa e Ferdinando, Marcello comincia a provare una forte gelosia nei confronti della sua fidanzata. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 23 marzo 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 23 marzo 2022 - Chiara sta vivendo nuovamente dei momenti di grossa difficoltà. I problemi sul lavoro stanno condizionando il suo rapporto con Nunzio e la ragazza, per far fronte a tutte le sue debolezze, non si rende conto di essere a un passo dal cadere nelle rete di Lara e Roberto. Niko ha compreso le paure di Susanna e per calmarle, chiede a Manuela di smetterla con i giochetti e di lasciarlo in pace. Speranza vuole stare vicino a Samuel in questo momento delicato che sta vivendo a il Vulcano. La ragazza chiede aiuto a Mariella per preparare una serata speciale per il giovane aspirante chef. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

