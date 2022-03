Un Posto al Sole Anticipazioni 23 marzo 2022: Niko mette un freno a Manuela. Basta giochetti!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 23 marzo 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Chiara sta vivendo nuovamente dei momenti di grossa difficoltà. I problemi sul lavoro stanno condizionando il suo rapporto con Nunzio e la ragazza, per far fronte a tutte le sue debolezze, non si rende conto di essere a un passo dal cadere nelle rete di Lara e Roberto. Niko ha compreso le paure di Susanna e per calmarle, chiede a Manuela di smetterla con i giochetti e di lasciarlo in pace. Speranza vuole stare vicino a Samuel in questo momento delicato che sta vivendo a il Vulcano. La ragazza chiede aiuto a Mariella per preparare una serata speciale per il giovane aspirante chef.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Chiara a un passo dalla fine

Chiara rischia grosso. Purtroppo la sua dipendenza è stata scoperta e presto il cerchio potrebbe stringersi intorno a lei. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la ragazza, presa dai suoi problemi sul lavoro ma anche dal lato sentimentale, non si accorgerà di essere ormai prossima a cadere nella rete di Lara e Roberto. La Martinelli e il Ferri non vedono l'ora di mettere le mani sull'Hotel della Petrone e su tutte le quote della sua azienda e sono solo in attesa del momento giusto in cui sferrare l'attacco definitivo. Nunzio riuscirà a capire che la sua fidanzata sta rischiando grosso oppure, preso dalla sfida al Vulcano, non si renderà conto dei pericoli che la sua innamorata sta correndo?

Niko allontana Manuela in Un Posto al Sole Anticipazioni 23 marzo 2022

Niko ha proposto a Micaela una soluzione per Jimmy: ricostruire o meglio costruire la loro famiglia. Susanna non ha però gradito questa novità, spaventata di doversi abituare all'idea di avere le gemelle Cirillo – soprattutto Manuela – tra i piedi. La Picardi ha infatti notato che l'ex del Poggi sembra non averlo dimenticato e il suo atteggiamento lascia ben poco all'immaginazione e al dubbio. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Niko dovrà intervenire per placare gli animi della sua fidanzata. Dovrà quindi mettere le cose in chiaro con Manuela e chiederle di smetterla di fare i suoi giochetti, che tanto stanno facendo soffrire la figlia di Adele. La sorella di Serena accetterà di farsi da parte o vorrà riconquistare il cuore di Niko Poggi?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Speranza pronta a sostenere Samuel

Samuel è pronto a dimostrare di essere adatto per prendere il posto di Patrizio. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Speranza vorrà stargli vicina. Sembrerà infatti che la giovane Altieri abbia finalmente capito di provare un forte sentimento per il Piccirillo e ora che il ragazzo è in difficoltà, non vedrà l'ora di mostrargli il proprio affetto. Chiederà a Mariella un aiuto per organizzare una serata speciale. Cosa avrà in mente di fare? Samuel ne sarà felice?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.