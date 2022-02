Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 24 febbraio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 febbraio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 24 febbraio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 24 febbraio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 24 febbraio 2022 - Adelaide si prepara all'interrogatorio. Dovrà mostrare tutta la sua determinazione per non finire nei guai. Anna porta la piccola Irene a Milano e le fa conoscere il suo mondo mentre Stefania scopre che Rocco ha tradito Maria. Lei e le Veneri non sanno cosa fare con la loro amica. Beatrice cede davanti al corteggiamento di Dante e fa un passo in avanti con lui. Le si ritorcerà contro? Ferdinando sconvolge Ludovica con una proposta di lavoro. La ragazza, prima di accettare, vuole parlarne con Marcello. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 24 febbraio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 24 febbraio 2022 - Ferri vuole mettere le mani sul Gruppo Petrone e ne vuole il pieno controllo. Per questo continua a tormentare Chiara, diventata ormai una delle sue “vittime” preferite. La ragazza, disperata, cercherà di riavvicinarsi a Nunzio. Il ritorno di Virginia ha messo Riccardo di nuovo in una situazione di disagio. Questo si ripercuote ovviamente su Rossella e sul suo lavoro. Guido, convinto che Mariella abbia offerto la cena a Cotugno come gesto di amicizia, scoprirà che la moglie gli nasconde qualcosa. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

