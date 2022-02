Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 22 febbraio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 febbraio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 22 febbraio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 22 febbraio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 22 febbraio 2022 - Sandro vorrebbe che Tina incidesse la canzone che ha scritto per lei ma la ragazza potrebbe non essere pronta a farlo. Intanto Dante continua a corteggiare Beatrice e questo comincia a infastidire Vittorio. Che si tratti di gelosia? Agnese invece torna a Milano e rivela ai figli che Rocco ha un'altra fidanzata. Come potranno dirlo a Maria? Al Paradiso si discute sulla Legge n°66, che cambia totalmente il ruolo delle donne. Fiorenza invece spinge Flavia a coinvolgere Ludovica nei loro affari. La Gramini è convinta che solo così la piccola Brancia potrà allontanarsi da Marcello e avvicinarsi a Ferdinando. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 22 febbraio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 22 febbraio 2022 - Franco comincia a sospettare che Katia non sia stata del tutto sincera con lui. I retroscena della sua relazione con Giovanni nascondono qualcosa di oscuro e il Boschi teme di essersi messo nei pasticci. Patrizio intanto valuta se lasciare Napoli e trasferirsi a Barcellona, dove fantastica di lavorare in un famoso ristorante. Raffaele scopre che l'incontro “focoso” tra Renato e Giuditta, non è andato come la donna vuole fare credere a tutti. Quale sarà la verità? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

