Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 22 febbraio 2022: Vittorio geloso di Beatrice!

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 22 febbraio 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1, Vittorio comincia a non sopportare più la vicinanza di Dante a Beatrice.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 22 febbraio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Sandro vorrebbe che Tina incidesse la canzone che ha scritto per lei ma la ragazza potrebbe non essere pronta a farlo. Intanto Dante continua a corteggiare Beatrice e questo comincia a infastidire Vittorio. Che si tratti di gelosia? Agnese invece torna a Milano e rivela ai figli che Rocco ha un'altra fidanzata. Come potranno dirlo a Maria? Al Paradiso si discute sulla Legge n°66, che cambia totalmente il ruolo delle donne. Fiorenza invece spinge Flavia a coinvolgere Ludovica nei loro affari. La Gramini è convinta che solo così la piccola Brancia potrà allontanarsi da Marcello e avvicinarsi a Ferdinando.

Vittorio geloso di Beatrice e Dante ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 22 febbraio 2022

Dante e Fiorenza hanno incastrato Umberto. I due sono venuti in possesso della lettera che il Guarnieri ha scritto a Flora, rivelandole la verità sul coinvolgimento di Adelaide nella morte di Ravasi. I cugini hanno in mente un losco piano per vendicarsi dei loro nemici e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Romagnoli continuerà a corteggiare Beatrice, con il chiaro intento di scoprire nuovi segreti su Vittorio e per mettere il Conti in difficoltà. E in effetti la cosa sembrerà sortire l'effetto sperato. Vittorio comincerà a essere infastidito dalla vicinanza tra Dante e Beatrice. Sarà gelosia oppure sarà preoccupato che il suo rivale possa avere in mente qualcosa? Intanto Tina sembrerà disposta a riaprire il suo cuore a Sandro. Il Recalcati le proporrà di incidere la canzone che ha scritto per lei ma la ragazza potrebbe non essere ancora pronta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Agnese rivela che Rocco ha un'altra fidanzata

Rocco è innamorato di un'altra. Agnese ha scoperto tutto dopo aver raggiunto il nipote a Roma per capire cosa gli fosse successo davvero. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la sarta farà ritorno a Milano e che sarà costretta a rivelare ai suoi figli – e quindi non solo ad Armando – cosa sta succedendo al loro cugino. L'Amato confesserà che Rocco ha un'altra fidanzata e che Maria, ignara di tutto, sta continuando a cucire il suo abito. Come dirle che le sue nozze salteranno? Intanto al Paradiso delle Signore, le Veneri discutono sulla Legge n°66 che dà diritto alle donne di accedere a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici. Le ragazze sono molto scosse dall'accaduto e commentano l'articolo che Stefania ha scritto per il Paradiso Market.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Fiorenza comunica a Flavia il suo piano

Fiorenza ha le idee chiare su come mettere ko Adelaide. Tra queste c'è anche l'obiettivo di mettere Ludovica al suo posto. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Gramini chiederà a Flavia di darle una mano con i suoi piani e di convincere sua figlia a collaborare con loro. Fiorenza è convinta che se Ludovica parteciperà ai loro progetti, si allontanerà da Marcello per avvicinarsi invece a Ferdinando di Torrebruna. Per Flavia sarà un'occasione da non perdere.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.