Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 3 febbraio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco la Trama e il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 febbraio 2022.

Salta l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55 mentre nella fascia serale confermate le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve, oggi 3 febbraio 2022.

Il Paradiso delle Signore, oggi 3 febbraio 2022 non va in onda

Il Paradiso delle Signore oggi - 3 febbraio 2022 - non andrà in onda. Salta l'appuntamento della Soap di Rai1, per far posto allo Speciale TG1 dedicato al giuramento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Le vicende legate al grande magazzino milanese torneranno domani - 4 febbraio 2022 - e ci faranno compagnia eccezionalmente sabato 5 febbraio 2022.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 3 febbraio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 3 febbraio 2022 - Alberto prende una decisione molto importante riguardo il suo futuro con Clara. La scelta del Palladini si rivelerà spiazzante. Cosa avrà in mente? Bianca non riesce a sopportare l'assenza di sua madre e finisce per avere uno scontro durissimo con Katia. Mariella e Bice si daranno battaglia a causa di Cerri. Le due donne hanno pareri opposti su come dovrebbe comportarsi Sasà con l'uomo conosciuto in chat. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022.