Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 31 gennaio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 31 gennaio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 31 gennaio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 31 gennaio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 31 gennaio 2022 - Sandro è tornato a Milano e vuole riconquistare Tina. Il Recalcati è deciso a sistemare la situazione con sua moglie e rivela a Vittorio di non avere alcuna intenzione di andarsene, prima di aver raggiunto il suo obiettivo. Agnese è pronta a dargli una mano. Il Conti confessa a Tina di volersi fare da parte; hanno bisogno di prendersi del tempo per capire cosa fare. Umberto è molto in ansia per la decisione di Adelaide di partire per Parigi. Il Guarnieri scopre però che la sua amata cognata ha mentito e che le sue intenzioni sono ben altre. Ma quali? Gemma è soddisfatta. La sua lettera minatoria ha messo Gloria in un angolo. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 31 gennaio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 31 gennaio 2022 - Chiara deve prendere velocemente una decisione. La Petrone è molto intrigata dalla proposta ricevuta da Roberto e Filippo ma sa che il suo segreto potrebbe pregiudicare il suo lavoro. Nunzio sembra l'unica persona a poterle dare una mano a superare questa difficoltà. Marina intanto affronta ancora una volta Fabrizio. Il confronto con il Rosato diventa ogni giorno sempre più difficile. La Giordano è costretta a mettere il marito davanti a una scelta difficile ma necessaria per poter salvare il salvabile. Silvia, con la caviglia ancora dolorante, accetta l'aiuto di Giancarlo. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022.