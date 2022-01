Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 10 gennaio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 gennaio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 10 gennaio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 10 gennaio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 10 gennaio 2022 - Ezio è molto spaventato. Teme – e a ragione – che qualcuno abbia origliato la sua conversazione con zia Ernesta. Preoccupato che questo segreto possa rovinare la sua nuova famiglia, sembra intenzionato a raccontare tutta la verità a Veronica. Irene intanto non riesce a coprire tutte le spese del suo appartamento e si mette alla ricerca di una nuova inquilina. Gemma invece cerca di far capire a Marco che non riuscirà mai più a montare a cavallo. I ricordi legati a quando faceva equitazione, sono troppo dolorosi. Ludovica e Marcello vengono colti in flagrante da Flavia, messa in allerta da Fiorenza. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 10 gennaio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 10 gennaio 2022 - Riccardo è riuscito a riavvicinarsi a Rossella ma presto il suo passato tornerà a bussare alla sua porta. Virginia, la sua ex moglie, rivelerà un particolare molto piccante su di lui e sulla loro relazione, mandando Ross al tappeto. Intanto Bianca fa ritorno a casa molto triste per la partenza di Angela mentre Nunzio, assunto ai Cantieri, non sembra prendere per nulla sul serio il suo nuovo lavoro. Guido invece si imbarazza moltissimo nel vedere Silvia uscire per la prima volta allo scoperto con Giancarlo. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

