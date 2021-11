Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 25 novembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 novembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 25 novembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 25 novembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 25 novembre 2021 - Flora continua a ripensare al particolare della foto del padre, che Cosimo le ha consegnato. I suoi sospetti contro la famiglia Guarnieri ma soprattutto contro Adelaide, sono sempre più forti. Decide quindi di vederci più chiaro e – in un momento in cui crede di essere sola – si introduce furtivamente nello studio di Umberto. Purtroppo per lei, il Commendatore la sorprende mentre sta frugando tra le sue carte ma la sua reazione è inaspettata. Tra i due scoppia la passione! Intanto Adelaide scopre che le indagini sulla morte di Ravasi sono state riaperte e Stefania capisce che il Marco Di Sant’Erasmo che ha scritto il tremendo articolo che le ha fatto leggere Armando, è lo stesso ragazzo di cui si è invaghita Gemma. Maria invece decide che è arrivato il momento di andare a Roma da Rocco mentre Marcello vorrebbe vivere la sua storia con Ludovica alla luce del sole ma la contessina non è ancora pronta. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 22 al 26 novembre 2021

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 25 novembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 25 novembre 2021 - Adele prende finalmente coraggio! Durante la giornata contro la violenza sulle donne, riesce a troncare il suo rapporto malato con Mauro e a liberarsi di un grande peso. Intanto Rossella continua a domandarsi cosa fare per il suo futuro mentre Michele si scontra nuovamente con la dura realtà dei fatti. Silvia sembra essersi per sempre allontanata da lui. Renato è invece furioso per la scelta di Niko di assumere Alberto allo studio. Il Poggi troverà l'appoggio di Patrizio, ovviamente interessato a liberarsi del Palladini. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 22 al 26 novembre 2021