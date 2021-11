Un Posto al Sole Anticipazioni 25 novembre 2021: Adele finalmente libera!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 25 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Adele prende finalmente coraggio! Durante la giornata contro la violenza sulle donne, riesce a troncare il suo rapporto malato con Mauro e a liberarsi di un grande peso. Intanto Rossella continua a domandarsi cosa fare per il suo futuro mentre Michele si scontra nuovamente con la dura realtà dei fatti. Silvia sembra essersi per sempre allontanata da lui. Renato è invece furioso per la scelta di Niko di assumere Alberto allo studio. Il Poggi troverà l'appoggio di Patrizio, ovviamente interessato a liberarsi del Palladini.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che per Adele sarà il momento della svolta. L'ex moglie di Manlio ha deciso di ribellarsi alla sua relazione con Mauro. Capito che il Buonocore non è la persona adatta e lei e che il loro rapporto sta diventando ossessivo, la mamma di Susanna deciderà di agire. E lo farà durante la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Memore di quello che è successo qualche anno prima con suo marito, Adele riuscirà finalmente a liberarsi dal giogo psicologico in cui – suo malgrado – era caduta. Ma Mauro accetterà di essere scaricato oppure tornerà alla carica e stavolta sarà pericoloso?

Rossella è ancora molto indecisa sul da farsi. Non è semplice scegliere tra la carriera e l'amore, nonostante sappia che allontanandosi da Napoli, la sua vita potrebbe notevolmente migliorare. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che mentre Ross cercherà di decidere cosa sia meglio per lei, Michele dovrà fare i conti con la terribile realtà. Il Saviani ha scoperto che Silvia gli nasconde ancora qualcosa e purtroppo verrà a sapere che sua moglie non è più legata a lui da un sentimento indissolubile. Insomma, sembrava che tra i due fosse finalmente tornato il sereno e invece le cose sono destinate a rovinarsi ancora una volta. Stavolta il matrimonio sarà davvero al capolinea?

Alberto è il nuovo socio di Niko. Il Poggi lo ha assunto nel suo studio, costretto dall'imponente mole di lavoro che si è trovato a gestire in questi ultimi mesi. La scelta di aprire le porte al Palladini non è piaciuta quasi a nessuno. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Renato, furioso con suo figlio e desideroso di cacciare il nemico da casa sua, escogiterà un modo per liberarsi di lui. E a spalleggiarlo in questo progetto sarà Patrizio. Il Giordano è infatti pronto a tutto pur di allontanare da Palazzo Palladini e da Clara il suo rivale. E questa sarà una grande occasione per riuscirci!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.