Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 25 novembre 2021: Flora e Umberto si baciano!

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 25 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai1, tra Umberto e Flora scoppia la passione!

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 25 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Flora continua a ripensare al particolare della foto del padre, che Cosimo le ha consegnato. I suoi sospetti contro la famiglia Guarnieri ma soprattutto contro Adelaide, sono sempre più forti. Decide quindi di vederci più chiaro e – in un momento in cui crede di essere sola – si introduce furtivamente nello studio di Umberto. Purtroppo per lei, il Commendatore la sorprende mentre sta frugando tra le sue carte ma la sua reazione è inaspettata. Tra i due scoppia la passione! Intanto Adelaide scopre che le indagini sulla morte di Ravasi sono state riaperte e Stefania capisce che il Marco Di Sant’Erasmo che ha scritto il tremendo articolo che le ha fatto leggere Armando, è lo stesso ragazzo di cui si è invaghita Gemma. Maria invece decide che è arrivato il momento di andare a Roma da Rocco mentre Marcello vorrebbe vivere la sua storia con Ludovica alla luce del sole ma la contessina non è ancora pronta.

Scoppia la passione tra Flora e Umberto ne Il Paradiso delle Signore del 25 novembre 2021

Flora ha scoperto un particolare agghiacciante riguardando una delle foto di suo padre, lasciatele da Cosimo. La ragazza è ora certa che i suoi sospetti siano fondati. Qualcosa non torna a Villa Guarnieri e sembra proprio che Adelaide e suo cognato nascondano segreti indicibili. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Gentile Ravasi deciderà di vederci ancora più chiaro nella faccenda e per farlo penserà di introdursi nell'ufficio di Umberto. Ma mentre starà rovistando tra le carte del Commendatore qualcosa andrà storto. Il Guarnieri entrerà nella stanza e la coglierà sul fatto. La sua reazione sarà però inaspettata. Tra i due infatti scoppierà la passione e si scambieranno un focoso bacio. Tutto all'insaputa di Adelaide. La Contessa scoprirà solo che le indagini sulla morte di Achille sono state riaperte e non potrà nascondere di essere molto preoccupata per quello che sta succedendo. Per lei i guai sono solo all'inizio!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria vuole andare a Roma da Rocco

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che dopo aver visto Rocco ritratto in compagnia di una bellissima donna e dopo aver saputo che il ragazzo ha cambiato alloggio, Maria deciderà di andare a Roma. La Puglisi vuole capire di persona cosa sta succedendo con il suo fidanzato. La ricamatrice teme che l'Amato si sia innamorato di un'altra e lo stesso dubbio comincia a tormentare pure Agnese. Che sia davvero come entrambe sospettano? Stefania invece scopre con orrore che il Marco di Sant’Erasmo, autore del tremendo articolo che le ha fatto leggere Armando, è lo stesso ragazzo di cui si è invaghita Gemma. La Colombo interverrà per impedire alla sorellastra di frequentare un simile bugiardo?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ludovica non vuole rivelare a tutti di amare Marcello

La relazione tra Marcello e Ludovica va avanti da diversi mesi. Tra i due le cose vanno a gonfie vele e sembra proprio che i due piccioncini si amino moltissimo. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Barbieri – ora sicuro di avere migliorato la sua posizione sociale, diventando il direttore a interim del Circolo – vorrà far uscire alla luce del sole l'amore con la Brancia. La contessina però non sembrerà del suo stesso parere. Ludovica teme ancora il giudizio dell'alta società e di Adelaide e non vuole compromettere la sua posizione più di quanto non sia già compromessa. Ma si deciderà prima o poi a lasciar andare ogni remora? Marcello accetterà di nascondersi ancora?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.