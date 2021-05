Il Paradiso delle Signore, confermata la Sesta Stagione: Ecco tutto quello che sappiamo…

Anticipazioni TV

Il sesto capitolo della soap di Rai 1 è stato confermato! E le nuove puntate, in arrivo a settembre, saranno piene di colpi di scena...

Venerdì 28 maggio 2021 su Rai 1 andrà in onda l'ultima puntata del quinto capitolo de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni garantiscono che il finale stagione sarà esplosivo. Dopo la pausa estiva, però, i personaggi della soap opera torneranno a farci compagnia nei pomeriggi autunnali: il sesto capitolo de Il Paradiso delle Signore, ovviamente, è stato confermato! Era inevitabile: stiamo parlando di una serie televisiva di successo, addirittura in procinto di festeggiare il record dei 500 episodi. Ma che cosa accadrà nelle nuove puntate? In questi giorni, sono iniziati a circolare alcuni interessanti rumor al riguardo. Ciò che è certo è che Il Paradiso delle Signore riprenderà a settembre così come terminerà la prossima settimana: con dei veri e propri colpi di scena!

Il Paradiso delle Signore 6: "Nella nuova stagione ci saranno dei rientri"

Di recente, Emanuel Caserio, l'attore che nella soap interpreta Salvatore Amato, durante un'intervista su Instagram ha dichiarato: "Non abbiamo ancora iniziato a girare, ma nella nuova stagione ci saranno dei rientri in famiglia". A chi stava facendo riferimento? Al momento, a casa di Agnese e Giuseppe Amato mancano soltanto Antonio (Giulio Maria Corso), il quale si è sposato con Elena (Giulia Petrungaro) ed è tornato con lei in Sicilia, e Tina (Neva Leoni), la quale è a Londra con il fidanzato, il manager Sandro (Luca Capuano), per inseguire il sogno di diventare una cantante di successo. Caserio non ha specificato di chi stesse parlando, ma non potrà che essere uno dei due personaggi. D'altra parte, potrebbero essere entrambi... oppure, perché no, tutti e quattro: non è da escludere il ritorno di Luca Capuano, né quello di Giulia Petrungaro. Altro spoiler dell'attore: in autunno, assisteremo ad una svolta nella relazione tra Salvatore e Gabriella, la sua ex fidanzata che sta vivendo un momento difficile con il marito, Cosimo.

Il Paradiso delle Signore 6: Ci sarà il ritorno di una coppia tanto amata?

Altro grande ritorno potrebbe essere quello dell'amata coppia formata da Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) e Nicoletta Catteneo (Federica Girardello). Ricordiamo che gli innamorati in questione si videro costretti ad abbandonare Milano: lei risultava già sposata con un altro uomo. Dunque, non potendo stare insieme alla luce del sole, i due fuggirono nella capitale francese. La serie è ambientata nell'Italia degli anni '50 e '60: all'epoca, giacere con un amante era un reato punibile con la detenzione. Riccardo e Nicoletta, però, avevano intenzione di rientrare in patria una volta approvata la richiesta di annullamento del matrimonio dalla Sacra Rota; che questo momento sia finalmente giunto? Non ci resta che attendere la fine dell'estate imminente per scoprirlo...

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15.55.