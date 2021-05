Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 17 al 21 maggio 2021: Fiorenza scopre la verità su Ludovica e medita vendetta!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 17 al 21 maggio 2021. Ecco le Trame della Soap.

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 17 al 21 maggio 2021

Puntata in onda Lunedì 17 maggio 2021

L'idea di allestire una vetrina vivente, con una modella-manichino che veste la collezione mare attira molti passanti al Paradiso. Rocco, dopo aver vinto la gara grazie anche a un gesto altruistico di Nino, viene avvicinato dal direttore sportivo di una importante squadra di ciclismo professionista. Agnese nota la vicinanza fra Armando e Gloria ed è sempre più gelosa del loro rapporto, ma è tutto un equivoco. Intanto Ludovica confessa a Salvo e Armando l'iniziativa intrapresa per far uscire Marcello dal carcere...

Puntata in onda Martedì 18 maggio 2021

Giuseppe cerca di spegnere gli entusiasmi sportivi di Rocco che, però, non si fa scoraggiare e informa prima Maria della proposta ricevuta dal direttore sportivo e poi Armando che lo ha sempre incoraggiato. Fiorenza inizia a sospettare dei continui incontri tra l'avvocato Finzi e Ludovica, che è pronta a testimoniare per salvare Marcello dal carcere. Gabriella ha molti dubbi sul suo trasferimento a Parigi e si sente a disagio dinanzi a Vittorio che le prospetta impegni futuri al Paradiso, mentre Marta non ha il coraggio di parlare al marito dell'offerta ricevuta dalla Sterling che per lei significherebbe trasferirsi a New York.

Puntata in onda Mercoledì 19 maggio 2021

Con il premio in denaro ricevuto per la vittoria ciclistica, Rocco vuole comprare a Maria un bell'anello di fidanzamento, ma il giovane si mostra alquanto imbranato sull'argomento. Intanto, mentre Marcello scrive a Ludovica una lettera in cui la invita a dimenticarlo, Fiorenza continua ad indagare sulla Brancia. Cosimo chiede a sua madre come vedrebbe il loro trasferimento a Parigi, mentre Marta confessa a Umberto e Adelaide la proposta di Alan Sterling ma i due non sembrano riuscire ad aiutarla con la sua decisione. Come se non bastasse, Vittorio sta per scoprire che la moglie gli tiene ancora dei segreti...

Puntata in onda Giovedì 20 maggio 2021

Mentre la storia tra Maria e Rocco procede a gonfie vele, l'Amato si mostra sempre più interessato all'impegno con il nuovo team ciclistico. Nel frattempo Ludovica, contattata da Finzi, si appresta a lasciare il Circolo. La Brancia è ignara del fatto che Fiorenza la sta pedinando e che così facendo scopre la verità sul legame tra la ragazza e Marcello. Marta si confida ancora una volta con suo padre, e la giovane sembra sempre più convinta dell'irrecuperabilità del suo matrimonio. Vittorio invece, sincero fino all'ultimo, chiede un confronto alla moglie spingendola a prendere una decisione.

Puntata in onda Venerdì 21 maggio 2021

L'idillio amoroso di Maria e Rocco potrebbe infrangersi. La ragazza scopre infatti che il padre vuole che torni in Sicilia dopo le nozze con l'Amato. Intanto, grazie a Ludovica, Marcello esce dal carcere, ma Fiorenza ha scoperto tutto e ora ha i mezzi necessari per vendicarsi della Brancia. Nel frattempo, Gloria prende una chiamata indirizzata a Stefania, scoprendo qualcosa che sconvolgerà e preoccuperà profondamente la capocommessa. Cosimo invece, pronto a tutto per convincere Gabriella a trasferirsi con lui e la madre a Parigi, organizza un incontro tra la Rossi e il suo amico - nonché mentore - Defois.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.