Il Paradiso delle Signore: In arrivo un Finale di Stagione esplosivo. Ecco cosa succederà…

L'ultima puntata del quinto capitolo della soap di Rai 1 si avvicina, e si preannuncia sconvolgente!

Il finale di stagione è vicino: venerdì 28 maggio 2021 andrà in onda l'ultima puntata del quinto capitolo della soap di Rai 1. Che cosa dobbiamo aspettarci? Parla Alessandro Tersigni, alias Vittorio Conti.

Il Paradiso delle Signore: Il successo della soap di Rai 1

La soap, dopo la terza stagione, rischiava di chiudere i battenti; invece, ad oggi, ha raggiunto il traguardo delle 500 puntate. A breve, autori, cast e produzione festeggeranno questo importante traguardo. Il successo de Il Paradiso delle Signore è dunque innegabile. La prima puntata fu mandata in onda in prima serata, su Rai 1, l'8 dicembre del 2015. Dopo i primi due capitoli, a partire dal terzo, la serie televisiva inizia ad essere trasmessa nel primo pomeriggio, sullo stesso canale. Il Paradiso delle Signore racconta l'Italia degli anni '50 e '60, ma il cuore è proprio il grande magazzino, che dà il nome alla soap, dove direttori, dipendenti e clienti vivono le loro avventure e disavventure.

Il Paradiso delle Signore: Che cosa ne sarà di Vittorio e Marta?

Protagonista indiscusso, senza ombra di dubbio, Vittorio Conti, l'ambizioso pubblicitario che è poi riuscito a divenire il direttore de Il Paradiso delle Signore. L'uomo, dopo diverse vicissitudini amorose, sembra aver trovato il proprio posto nel mondo tra le braccia di Marta Guarnieri. I due, però, non hanno sempre avuto vita facile: dopo il matrimonio, ad esempio, hanno dovuto affrontare numerosi ostacoli, come l'impossibilità di avere figli. La coppia, così, ha iniziato pian piano a sfaldarsi, fino ad arrivare ai tradimenti reciproci: lei gli è stata infedele con Dante Romagnoli, durante il soggiorno in America, lui, invece, le è stato infedele con Beatrice Conti, la cognata.

I telespettatori, ovviamente, si augurano che, prima del finale di stagione, previsto per il 28 maggio 2021, essi possano risolvere i loro problemi e perdonarsi, per tornare ad amarsi come un tempo. Quasi sicuramente, l'ultima puntata prima della pausa estiva lascerà qualche domanda senza risposta. Altre questioni, invece, non verranno lasciate in sospeso: sapremo che cosa ne sarà di Vittorio e Marta.

Il Paradiso delle signore: "Un finale che il pubblico non si aspetta"

Alessandro Tersigni, l'attore che interpreta Vittorio Conti, ha infatti rilasciato un'intervista al giornale DiPiùTv, in cui parla di "un finale che il pubblico non si aspetta". Tersigni ha dichiarato che si scoprirà soltanto negli ultimi episodi che cosa accadrà ai due protagonisti. Le anticipazioni rivelano che la spaccatura nel loro rapporto si farà ancora più profonda. Al momento, quindi, nessun "...e vissero per sempre felici e contenti" in vista. La causa, anzitutto, è l'infedeltà di entrambi; lo stesso attore, nella suddetta intervista, ha affrontato l'argomento: "Lui ha tradito Marta con Beatrice, lei con Dante Romagnoli. Se un uomo tradisce si dice lo faccia per attrazione fisica, se invece lo fa la donna vuol dire che l'amore finisce". Stando a quanto sostiene Tersigni, quindi, Marta non sarebbe più innamorata di Vittorio?

