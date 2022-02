Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Stefania scopre che Gloria è sua madre, ma la Moreau deve andarsene!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Stefania verrà a sapere che Gloria, oltre ad essere un superiore, è la mamma biologica. Intanto, la Moreau si affretterà a fare i bagagli...

La Colombo sta per scoprire che la madre, in verità, non è morta: è viva e vegeta, e più vicina di quanto avrebbe mai potuto immaginare. Come la prenderà la ragazza? E Gloria? Quest'ultima si prepara a lasciare per sempre Milano!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Veronica smaschera Ezio e Gloria...

Veronica si è intrufolata nell'appartamento di Gloria, approfittando della sua assenza, ed ha trovato una fotografia in cui sono ritratti quest'ultima ed Ezio. La donna, quindi, ha capito subito di essere entrata in possesso della prova che i due sono moglie e marito. Messo il compagno - nonché promesso sposo - con le spalle al muro, il Colombo non ha potuto far altro che confessare. Tuttavia, l'uomo ha anche tentato di rassicurare la Zanatta senior: la Moreau appartiene al passato, mentre lei è il suo presente ed il suo futuro. Veronica, però, non l'ha presa affatto bene, ed ora sente di non potersi più fidare di Ezio.

Gemma minaccia anonimamente Gloria, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Quando Veronica ha preso di petto Gloria per affrontare il delicato argomento, qualcuno era in ascolto: Gemma. La ragazza ha origliato la discussione, ed ha capito che la capo-commessa è la madre biologica di Stefania. Terrorizzata al pensiero di dover rinunciare alla sua nuova famiglia, impulsivamente ha scritto una lettera minatoria alla Moreau, ma senza firmarla. La Moreau è spaventata a morte, convinta di essere finita nel mirino di un pericoloso malvivente. Così, Ezio ha deciso di starle accanto. Intanto, la compagna di quest'ultimo ha scoperto che il misterioso mittente in questione è la Zanatta junior. Per proteggerla, la Zanatta senior è pronta a tutto...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Stefania scopre la verità!

A conoscere la verità, ora, è più di qualcuno: il segreto di Gloria, evidentemente, non è al sicuro. La capo-commessa si era trasferita a Milano proprio per stare vicina a Stefania, però in veste di sua superiore. La Moreau ha sempre preferito non palesarsi, temendo che la figlia potesse giudicarla malamente per averla abbandonata. D'altra parte, la Colombo si sta per imbattere in dei sacchetti preparati proprio dalla mamma, ed il loro odore risveglierà in lei dei ricordi d'infanzia. Il profumo, in effetti, è lo stesso che utilizzava Gloria quando Stefania era una bambina. Inoltre, Gemma potrebbe ben presto vuotare il sacco con Marco, il quale potrebbe a sua volta vuotare il sacco con la collega: lui e la Colombo lavorano insieme al Paradiso Market. Mentre la giovane potrebbe entrare a conoscenza della verità sull'identità della capo-commessa, quest'ultima potrebbe maturare la decisione di fare i bagagli: la Moreau sente che sta per essere smascherata ed ha paura di essere giudicata da Stefania!

