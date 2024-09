Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 9 settembre 2024, prima puntata nuova stagione: Grandi novità per Adelaide!

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte ed è pronto a una nuova entusiasmante stagione. Scopriamo insieme cosa succederà nella prima puntata, in onda su Rai1 il 9 settembre 2024. Ecco le Anticipazioni dell'episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte e torna su Rai1 il 9 settembre 2024, alle ore 16.00. La Soap riparte con la nuova stagione, la settima daily e la nona totale. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di cosa vedremo nel primo episodio: il grande magazzino milanese Il Paradiso delle Signore continua a lavorare nonostante l’addio di Vittorio. La partenza di Conti insieme a Matilde ha causato qualche guaio a Roberto e Marcello, ora alle prese con la gestione del negozio. Nonostante qualche intoppo, i due hanno saputo reggere botta e i clienti proseguono con le loro compere, come se nulla fosse successo. Qualche dilemma in più per Gianlorenzo che, con la partenza di Maria per Parigi, si è ritrovato a doversi occupare anche della collezione femminile, a cui lui non è proprio abituato. Irene è tornata da Londra mentre Clara, assente per impegni con le sue gare di ciclismo, è stata sostituita da Mirella. Salvo deve gestire gli attacchi della famiglia di Elvira, che ancora non lo apprezzano accanto alla figlia mentre a Villa Guarnieri è arrivata Odile, che sconvolge tutti dicendo di volersi trattenere a Milano fino a data da destinarsi.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Roberto e Marcello alle prese con l’assenza di Vittorio

Vittorio ha detto addio a Il Paradiso delle Signore e ha deciso di lasciare Milano per darsi alla fuga con Matilde. Conti e la Frigerio sono stati costretti a fare così per evitare di essere arrestati e di dover affrontare l’ira di Tancredi, che non riesce ancora ad abituarsi all’idea di aver perso la moglie e di aver perso la sua sfida personale con il suo rivale. Con la sua partenza, Vittorio ha lasciato il suo grande magazzino nelle mani di Roberto e Marcello. L’ex direttore è certo che i suoi due soci siano in grado di gestire il negozio e in effetti sembra abbia avuto ragione. Landi e Barbieri hanno tenuto saldi i nervi e dopo un iniziale scombussolamento, inevitabile dopo un cambio così repentino ai vertici, si sono subito rimessi in carreggiata. Nuovi progetti sono all’orizzonte e sicuramente presto verranno alla luce.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Odile rimarrà a Milano fino a data da destinarsi

A Villa Guarnieri si respira un’aria tesa. La partenza di Matilde ha rabbuiato Tancredi mentre la decisione di Flora di tornare negli Stati Uniti e di chiudere la sua relazione con Umberto, ha dato al Guarnieri una sonora lezione. A peggiorare la situazione ci si è messa Adelaide, al corrente del gioco sporco del cognato e pronta a svelare a tutti cosa ha fatto. La contessa ha deciso di non mettere in cattiva luce il Commendatore e di non farlo per impedire che la sua famiglia venisse scossa più di quanto già fosse. E sembra aver fatto bene visto che Odile farà finalmente il suo ingresso alla Villa e lei sarà felice di rivederla e di accoglierla a casa sua. La Di Sant’Erasmo sarà però sconvolta dalla scelta della ragazza di rimanere in città sino a data da destinarsi. Adelaide ne sarà felice ma sarà costretta ad affrontare diversi cambiamenti.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Salvo ancora tormentato dalla famiglia di Elvira

Salvo ed Elvira si sono finalmente rivelati e hanno deciso di cominciare la loro storia d’amore. La famiglia della ragazza non è però contenta di questa unione. L’Amato è un giovane che non convince per nulla i genitori della Venere e tutto questo a causa delle sue origini. Il barista non mollerà la presa e sarà convinto a conquistarli per amore della sua amata. Intanto a Il Paradiso, Gianlorenzo si troverà a dover riordinare le sue idee e a occuparsi della collezione femminile, rimasta senza stilista a causa della partenza di Maria. Irene è tornata da Londra e le vendite sono continuate grazie anche a Mirella, che sostituisce Clara assente per partecipare a delle gare ciclistiche.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.