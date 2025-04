Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 aprile 2025: Per Adelaide non c'è più tempo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 4 aprile 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, Adelaide dovrà essere operata d'urgenza a Milano ma servirà un medico. Ci penserà Enrico a tentare di salvare la Contessa?

Adelaide ha avuto un malore e le sue condizioni appariranno molto gravi anzi drammatiche. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 4 aprile 2025, alle ore 16.00 su Rai1, per la Contessa si metterà molto male e non sarà in grado di viaggiare verso Londra, dove l’aspettano per l’operazione. La nobile dovrà subire l’intervento a Milano ma servirà un dottore che se ne occupi. Intanto Salvo non vedrà l’ora di mostrare a Elvira la culla che Alfredo ha ultimato e rivelerà a sua moglie di essere pronto a farle una grande sorpresa. Delia sarà sempre più tesa ed emozionata per la cena con Botteri mentre al Paradiso si discuterà sulla foto da scegliere per promuovere la collezione. Rita farà un doloro annuncio alle sue colleghe mentre Agata, a causa di uno spiacevole inconveniente farà una scoperta sconvolgente che la lascerà senza parole.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 aprile 2025: Adelaide deve essere operata d’urgenza a Milano

Adelaide ha avuto un malore improvviso e molto preoccupante. Per la Contessa non c’è più tempo, deve essere operata d’urgenza. La nobile non potrà essere trasportata a Londra, non in quelle condizioni e sarà purtroppo chiaro che l’intervento dovrà essere eseguito a Milano. Servirà però un dottore capace di farlo e che si prenda questa responsabilità. Enrico ha rinunciato alla sua fuga per correre dalla zia di Marta e siamo certi che ci penserà lui ad Adelaide. Riuscirà a salvare la nostra Di Sant’Erasmo? Quale sarà il futuro della famiglia Guarnieri/Di Sant’Erasmo? Sarà unita come Adelaide ha sempre desiderato?

Il Paradiso delle Signore: Delia emozionata per la cena con Botteri

Concetta ha aperto gli occhi a Botteri e gli ha fatto capire i sentimenti di Delia. Lo stilista si è quindi deciso a fare un passo importante: invitare a cena la Venere. La ragazza ha confessato alle sue coinquiline di essere innamorata del designer e sarà emozionatissima di passare la serata con lui. Anche Salvo sarà molto emozionato ma lui non vedrà l’ora di mostrare a Elvira la sorpresa che le ha preparato con la complicità di Alfredo. Perico ha ultimato la culla per il figlio dei suoi amici e Amato sarà pronto a mostrarla alla sua dolce consorte.

Agata fa una scoperta sconvolgente nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Al Paradiso si discuterà su quale foto usare per promuovere la nuova collezione e le Veneri saranno in fermento. Rita non riuscirà a partecipare al loro entusiasmo; sarà infatti piuttosto tesa e deciderà di fare un annuncio doloroso alle sue colleghe. Dirà loro di essere una talpa o semplicemente lascerà il grande magazzino, in preda sì ai sensi di colpa ma senza confessare di aver messo Roberto, Marcello e soprattutto Gianlorenzo nei guai? Puntata piena di colpi di scena quella del 4 aprile 2024. Sì perché oltre alla confessione di Rita e al malore di Adelaide, vedremo Agata fare una scoperta inaspettata e scoprire una verità che la lascerà senza parole. Verrà a conoscenza dell’omosessualità di Landi… o forse ci sarà di più?

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 31 marzo al 4 aprile 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.