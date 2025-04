Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 2 aprile 2025: Lea torna a Milano e per Enrico ricomincia l'incubo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 2 aprile 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, Lea rivela a Enrico che lei e Anita sono in pericolo. Il medico sarà costretto a prendere una decisione sofferta. Umberto si convincerà che Lea menta e la farà pedinare.

L’incubo travolgerà di nuovo Enrico. Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 2 aprile 2025, alle ore 16.00 su Rai1, ci rivelano che il medico riceverà la vista di Lea, sua cognata, tornata a Milano con notizie inquietanti su lei e Anita. La donna rivelerà di aver ricevuto pesanti minacce e di aver dovuto nascondere sua nipote. Purtroppo però il posto da lei trovato non sarà sicuro per sempre e sarà necessario ricorrere a misure più drastiche. Enrico confesserà tutto a Marta e le dirà di dover prendere una decisione molto sofferta. La Guarnieri si confiderà con suo padre e Umberto, che non si fiderà di Lea, farà pedinare la nuova arrivata, certo che stia mentendo. Adelaide, durante una serata in Villa, si renderà conto che tra Odile e Guido Castelli c’è una strana alchimia mentre Concetta farà aprire gli occhi a Botteri sui sentimenti di Delia e lo stilista deciderà di invitarla a cena.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 2 aprile 2025: Enrico ripiomba nell’incubo

Enrico perderà la serenità così difficilmente acquistata. Il medico verrà travolto dal ritorno a Milano di Lea, che porterà con sé brutte notizie. La donna informerà il cognato di aver ricevuto pesanti minacce e di aver dovuto trovare un luogo sicuro in cui nascondere Anita. Lea aggiungerà che questo nascondiglio non potrà durare a lungo e inviterà il dottore a trovare insieme una soluzione. Enrico dovrà fare una scelta molto sofferta per salvare sua figlia e la comunicherà a Marta. La Guarnieri, spaventata di perdere per sempre il suo amato, si confiderà con suo padre ma Umberto avrà un brutto presentimento.

Il Paradiso delle Signore: Umberto fa pedinare Lea

Marta si confiderà con suo padre e gli racconterà quello che Enrico sta passando ma a Umberto qualcosa non quadrerà. Il Guarnieri avrà il sospetto che Lea non sia del tutto sincera e che stia nascondendo qualcosa. Preoccupato per la felicità di sua figlia – guadagnata con fatica e sofferenza – il Commendatore farà pedinare la cognata del medico, pronto a scoprire se sia veramente sincera o no. Scoprirà qualcosa che impedirà a Enrico di lasciare per sempre Milano oppure non troverà alcun indizio e la bella Marta perderà per sempre il suo amore?

Botteri si fa avanti con Delia nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Matteo e Odile rischiano di separarsi e questo per via di un terzo incomodo: Guido Castelli. Il produttore cinematografico ha messo gli occhi sulla contessina e pure Adelaide se ne accorgerà durante una cena alla Villa. Riuscirà Portelli a evitare di perdere la sua innamorata, ovvero sarà in grado di confessarle tutti i suoi sentimenti prima che sia troppo tardi? Intanto Concetta farà aprire gli occhi a Botteri, spingendolo a farsi avanti con Delia. Lo stilista inviterà la Venere a cena e chissà se tra i due scoppierà finalmente la passione.

