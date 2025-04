Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 3 aprile 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, Marcello spronerà suo fratello a correre da Odile per dimostrarle il suo amore. Enrico rinuncerà a partire per correre da Adelaide, colpita da un malore gravissimo.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 3 aprile 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Marcello spingerà Matteo a non farsi sfuggire l’occasione di essere felice. Le anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che Barbieri non vorrà che il suo fratellino perda la possibilità di stare con la donna che ama e lo inciterà a rivelarle i suoi sentimenti. Intanto Agata riceverà tanti complimenti per il servizio fotografico ma i soli a farle piacere saranno quelli di Mimmo. La giovane si deciderà a invitarlo al cinema. Intanto Tancredi scoprirà che Rosa non abita più con Marcello e farà una confessione inaspettata a Umberto. Enrico sarà in procinto di partire per gli Stati Uniti, dove pensa di trovare rifugio dalle minacce, ma un malore di Adelaide lo porterà a rivedere i suoi piani.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 3 aprile 2025: Marcello spinge Matteo a dichiararsi a Odile

Marcello rischia di perdere Odile ed è tutta colpa di un terzo incomodo: Guido Caselli. Il produttore ha mostrato un grande interesse per la Contessina che, in vista della firma del contratto, gli farà capire di non provare per lui lo stesso. Caselli capirà che la ragazza è in qualche modo legata a Portelli e cercherà di capire la natura del loro rapporto. Matteo dovrà fare in fretta a confessare i suoi sentimenti alla figlia di Adelaide. Marcello lo spingerà a farlo il più presto possibile ma soprattutto a dimostrarlo. Suo fratello non deve perdere l’occasione di essere felice.

Il Paradiso delle Signore: Agata e Mimmo sempre più vicini

Agata riceverà moltissimi complimenti per il servizio fotografico ma la ragazza sarà felice soprattutto per quelli ricevuti da Mimmo. Qualcosa sta cambiando tra loro? Molto probabile visto che la Puglisi deciderà di fare un passo vero Burgio e di invitarlo al cinema. Intanto Tancredi scoprirà che Rosa non abita da Marcello e farà una confessione inaspettata a Umberto. Il Di Sant’Erasmo rivelerà a Guarnieri di essere innamorato della giornalista o gli confesserà di avere una talpa all’interno del Paradiso?

Enrico torna indietro e corre ad aiutare Adelaide nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Per Enrico l’incubo è ricominciato. Lea è tornata a Milano per informarlo di aver ricevuto delle minacce e il dottore ha pensato di lasciare l’Italia, per trovare salvezza negli Stati Uniti. Marta è rimasta sconvolta da questa decisione e ha confessato a suo padre tutte le sue inquietudini. Umberto, insospettito dall’atteggiamento di Lea, ha cominciato a indagare su di lei ma non saranno le sue indagini a far tornare Enrico indietro sui suoi passi. Il dottore fermerà la sua partenza per correre da Adelaide, colpita da un malore improvviso e gravissimo.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 31 marzo al 4 aprile 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.