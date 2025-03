Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 31 marzo 2025: Umberto è terrorizzato. Non vuole perdere Adelaide!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 31 marzo 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, Umberto cercherà di fermare Adelaide, decisa a operarsi mentre Rosa si trasferirà da Irene e Delia ma dovrà affrontare Marcello.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 31 marzo 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Adelaide prenderà la sua decisione riguardo la rischiosissima operazione che potrebbe salvarle la vita. La Contessa sceglierà di rischiare ma Umberto, spaventato di perdere la cognata prima del tempo, cercherà di convincerla a cambiare idea e di trovare delle soluzioni alternative. Per riuscire a far fare marcia indietro alla cognata, chiederà a Marta e Odile di aiutarlo. Intanto Tancredi e Giulia saranno pronti a una nuova mossa contro il Paradiso e contro Botteri e penseranno di coinvolgere nuovamente Rita. Rosa sarà sempre più incerta sul suo futuro. La Camilli non saprà se accettare le richieste di Roberto per Il Paradiso Market o se dire di sì all’offerta di Tancredi. A preoccuparla ci sarà anche la ricerca di una nuova sistemazione. Irene le offrirà di andare a vivere con lei e Delia e la Venere, felice di questa soluzione, dovrà affrontare Marcello e informarlo dell’importante novità.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 31 marzo 2025: Umberto ha paura di perdere Adelaide per sempre

Adelaide è tornata a Milano ma l’aspetta una grande sfida. La salute della Contessa è compromessa ma potrebbe salvarsi se si sottoponesse a una delicata operazione. Il rischio che perda la vita sotto i ferri è altissimo ma per la nobile, commossa dall’affetto di tutti i suoi cari, varrà la pena rischiare. La Di Sant’Erasmo deciderà di sottoporsi all’intervento ma Umberto, spaventato di perderla, cercherà di farle cambiare idea e chiederà a Odile e Marta di dargli una mano. Le ragazze saranno d’accordo con lui o penseranno che la decisione di Adelaide possa essere l’unica percorribile?

Il Paradiso delle Signore: Tancredi e Giulia pronti ad attaccare di nuovo

Mentre al Paradiso si attenderà il lancio della nuova collezione e dovrà essere scelta di una nuova modella di punta, alla GMM Tancredi e Giulia affileranno di nuovo i coltelli, pronti ad attaccare il loro nemico e metterlo definitivamente ko. I due penseranno di coinvolgere nuovamente Rita, che però ha cominciato ad affezionarsi alle Veneri e non è più convinta di voler fare il doppio gioco. Il Di Sant’Erasmo e la Furlan forse dovranno trovare un altro modo per mettere a segno i loro malvagi e subdoli piani.

Rosa si trasferisce a casa di Irene, ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Rosa deve andarsene e deve farlo subito. La Camilli non può più restare a vivere sotto lo stesso tetto di Marcello, non dopo il loro bacio che ha cambiato tutto. Al corrente che la Venere sta cercando un nuovo alloggio, Irene le proporrà di trasferirsi da lei e Delia. Rosa accetterà con grande felicità ma dovrà informare Marcello di questa novità così come dovrà decidere se accettare di portare avanti le nuove idee per Il Paradiso Market oppure se dire sì alla proposta di lavoro nel giornale di Tancredi. Cosa farà?

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 31 marzo al 4 aprile 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.