Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 1° aprile 2025: Matteo e Odile sempre più vicini ma arriva un terzo incomodo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 1° aprile 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, tra Matteo e Odile si intromette un terzo incomodo. L'amore tra i due giovani naufragherà?

Il Paradiso delle Signore ci dà appuntamento per una nuova puntata il 1° aprile 2025, alle ore 16.00 su Rai1. Le anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che Matteo e Odile saranno sempre più vicini ma il loro rapporto potrebbe essere ostacolato da un terzo incomodo. I due incontreranno il produttore cinematografico Guido Castelli, che rimarrà folgorato dalla contessina e vorrà conoscerla meglio. Intanto Adelaide si preparerà alla partenza e farà alla figlia un regalo prezioso e chiederà a Enrico di occuparsi di Marta. Il medico potrebbe però disattendere le sue promesse. A Milano tornerà Lea e non porterà con sé buone notizie. Marcello sentirà la mancanza di Rosa nella loro casa ma fingerà che vada tutto bene con suo fratello. La Camilli sarà invece molto contenta di essersi trasferita a casa di Irene e Delia coglierà l’occasione per rivelare alle sue coinquiline di amare Botteri. Nella redazione de Il Paradiso Market si parlerà della nuova collezione e della nuova modella che faccia da testimonial alla nuova linea. Ma chi sarà questa ragazza?

Il Paradiso delle Signore Puntata del 1° aprile 2025: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata de Il Paradiso delle Signore del 1° aprile 2025 e poi leggi le anticipazioni complete dell'episodio della Soap in onda su Rai1.

Anticipazioni: Anticipazioni puntata del 1° aprile 2025

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 1° aprile 2025: Matteo e Odile ostacolati da un terzo incomodo?

Odile e Matteo si sono avvicinati tantissimo ed è chiaro che i due non siano uniti solo dallo stesso interesse per la musica. Tra loro c’è sicuramente di più ma nessuno dei due trova il coraggio di uscire allo scoperto e di rivelare i propri sentimenti. Questo tentennamento potrebbe essere fatale. Arriverà infatti un terzo incomodo a rendere le cose più difficili. Portelli e la Contessina incontreranno il produttore cinematografico Guido Castelli, per cui hanno scritto il loro brano e questi rimarrà immediatamente folgorato dalla bellezza e dal carisma di Odile, tanto da farle immediatamente la corte. Matteo uscirà finalmente allo scoperto o perderà l’occasione di ritrovare l’amore?

Il Paradiso delle Signore: Adelaide pronta a partire

Adelaide ha fatto la sua scelta ma suo cognato non è d’accordo e non vorrebbe che lei lasciasse di nuovo Milano. Umberto è terrorizzato dall’idea di perdere sua cognata esattamente come ha perso sua moglie e questa idea lo sta distruggendo. La Contessa è però decisa a procedere ma prima di lasciare la sua casa farà a Odile un importante regalo mentre chiederà a Enrico di stare vicino a Marta. Il medico prometterà di rendere felice la Guarnieri ma potrebbe presto essere costretto a disattendere le sue promesse. Sì perché a Milano tornerà, a sorpresa e da sola, Lea. La donna porterà brutte notizie al cognato, che dovrà correre presto ai ripari.

Marcello sente la mancanza di Rosa nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Rosa si è trasferita a casa di Irene e Delia ed è molto contenta di stare con le sue amiche. La ragazza è felice di aver risolto almeno uno dei suoi problemi ma dovrà ancora decidere se accettare o meno la proposta di lavoro da parte di Tancredi. Marcello sentirà la mancanza della Camilli ma davanti a Matteo fingerà di stare bene. Al Paradiso, in redazione, si discuterà con sempre più foga della nuova collezione e della nuova modella da scegliere come testimonial. Delia, approfittando della confidenza che si è creata in casa, confiderà alle sue college e coinquiline i suoi veri sentimenti per Botteri.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 31 marzo al 4 aprile 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.