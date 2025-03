Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 28 marzo 2025: Rosa deve andarsene, subito!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 28 marzo 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, Marcello e Rosa avranno un duro confronto e la Camilli capirà di dover lasciare l'appartamento di Barbieri, il prima possibile.

Il Paradiso delle Signore ci dà un nuovo appuntamento per venerdì 28 marzo 2025, alle ore 16.00 su Rai1. Le anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che Rosa e Marcello dovranno affrontare quello che è successo tra loro e non potranno più rimandare, non ora che la contessa è tornata a casa. La conversazione tra i due porterà la Camilli a fare una scelta difficile ma inevitabile. Intanto Umberto sarà molto preoccupato per Adelaide e non vorrà che la donna si sottoponga al delicato intervento. La Di Sant’Erasmo sarà molto combattuta e prima di prendere qualsiasi tipo di decisione, si rivolgerà di nuovo a Enrico per chiedergli maggiori dettagli su quello che potrebbe accadere. Mimmo scoprirà il motivo per cui i suoi superiori hanno voluto incontrarlo mentre Tancredi, sebbene riappacificatosi con la zia, continuerà a voler proseguire con il suo losco piano e Giulia gli darà una mano. L’editore si farà avanti con Rita, a cui farà un’altra importante richiesta.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 28 marzo 2025: Rosa deve andarsene!

Adelaide è tornata e i suoi cari sono felici di poterla avere di nuovo tra loro. Il ritorno della contessa spingerà Marcello ad affrontare una questione rimasta in sospeso per troppo tempo: il bacio con Rosa. Barbieri e la Camilli si ritroveranno faccia a faccia dopo aver tentennato sino a questo momento e capiranno che qualcosa tra loro è cambiato. Per Rosa sarà il momento di prendere una decisione dura ma necessaria. La Venere ha già espresso a Elvira di sentirsi a disagio a vivere sotto lo stesso tetto di Marcello e ora che la Di Sant’Erasmo è ritornata, le cose sono ancora più difficili da gestire. Alla ragazza rimarrà una sola strada da percorrere: lasciare l’appartamento e trovare un altro alloggio.

Il Paradiso delle Signore: Umberto non vuole che Adelaide si operi

Rosa lascerà l’appartamento di Marcello e cercherà asilo da qualche altra parte. È probabile che la Camilli vada a vivere insieme a Clara e a Delia ma per il momento le anticipazioni non ci svelano cosa succederà alla Venere e come reagirà Barbieri, che di sicuro non sarà felice. Intanto Umberto non vorrà che Adelaide si operi. Guarnieri avrà troppa paura di perdere sua cognata e di vederla morire come sua moglie. Il Commendatore insisterà per convincere la contessa ma lei, in bilico e molto confusa sul da farsi, chiederà a Enrico un altro consulto e lo interrogherà su tutti i rischi che corre. Intanto Mimmo capirà il motivo per cui i suoi superiori lo hanno chiamato a rapporto.

Tancredi di nuovo all’attacco ne Il Paradiso delle Signore

Botteri è tornato da Londra con nuove idee. Tancredi sa perfettamente che lo stilista cercherà di prendersi la sua rivincita e non potrà certo permettere che vinca la loro sfida. Il Di Sant’Erasmo, nonostante si sia riappacificato con sua zia, non mollerà la presa e anzi tornerà all’attacco per distruggere i propri rivali. Giulia sarà sempre al suo fianco e i due sguinzaglieranno di nuovo Rita, a cui chiederanno di svolgere un altro compito per loro. La Venere dovrà agire di nuovo nell’ombra, proprio quando le sue colleghe cominceranno a parlare delle loro impressioni sulla collezione primaverile di Gianlorenzo. Ma Rita tradirà davvero di nuovo le ragazze, diventate con il tempo sue amiche, o volterà le spalle ai due mastini della GMM, pur certa che ne pagherà le conseguenze?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.