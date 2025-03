Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 marzo 2025: Odile si lancia alla ricerca di Adelaide ma la famiglia la ostacola!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa ci aspetta nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 24 marzo 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, Odile penserà e troverà un modo per trovare Adelaide e riportarla a casa ma la sua famiglia non la sosterrà, temendo che questo provochi solo altri guai e scateni uno scandalo. Ma cosa succederà?

La verità sulla Contessa è ormai stata svelata e Marta e Odile sono sconvolte. Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore che ci farà compagnia il 24 marzo 2025, alle ore 16.00 su Rai1, ci rivelano che la Guarnieri sarà furiosa per non aver saputo prima la verità su sua zia e se la prenderà con Enrico, per averle tenuto nascosto tutto. Odile cercherà invece subito un modo per rintracciare la madre e crederà di averlo trovato. La sua idea non otterrà però il sostegno da parte della sua famiglia. Intanto la nuova collezione del Paradiso, esposta in vetrina, non otterrà il successo sperato ma a Delia verrà in mente qualcosa per migliorare la situazione e convincere i clienti a curiosare all’interno del grande magazzino. Rosa confesserà a Elvira di sentirsi a disagio nel vivere sotto lo stesso tetto di Marcello, dopo il loro bacio.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 marzo 2025: Odile alla riscossa. Troverà sua madre!

Adelaide ha gelato Umberto e lo ha costretto a confessare a Marta e Odile tutta la verità sulla contessa. Il Guarnieri ha dovuto rivelare alle due ragazze della terribile malattia che ha colpito la cognata e la reazione delle cugine sarà molto diversa. Marta si infurierà contro Enrico e lo accuserà di averle tenuto nascosta un’informazione così importante sulla sua amata zia mentre Odile non si lascerà scoraggiare e, con l’aiuto di Matteo, penserà a un modo per mettersi in contatto con la sua mamma e per convincerla a tornare a casa. La giovane avrà un’idea, ovvero scrivere un annuncio su un giornale ma non otterrà il consenso da parte della sua famiglia, che vorrà evitare qualsiasi tipo di scandalo.

Il Paradiso delle Signore: Delia pronta a salvare il Paradiso

Il plagio della GMM ha causato i danni che purtroppo si temeva ma Il Paradiso delle Signore ha deciso di affrontare la situazione a testa alta. La nuova collezione, esposta in vetrina, non otterrà purtroppo l’entusiasmo sperato. I clienti non troveranno nulla di nuovo in una linea che hanno già visto alla Galleria e si rifiuteranno di entrare nel grande magazzino. A Delia verrà in mente un modo per incuriosire tutti e stavolta alla Venere verrà lasciata carta bianca. Cosa si inventerà?

Rosa in imbarazzo dopo il bacio con Marcello nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Rosa e Marcello si sono baciati e da allora non hanno chiarito quanto successo tra loro. La Camilli si è sempre rifiutata di affrontare l’argomento con il suo amico e prova un forte imbarazzo a stare davanti a lui. La Venere lo confesserà a Elvira e le dirà di non sentirsi a suo agio nemmeno a vivere sotto lo stesso tetto del Barbieri. Riusciranno i due giovani a capire cosa è accaduto e soprattutto perché? Ci sarà una spiegazione che si chiama amore dietro a tutto questo?

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 24 al 28 marzo 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.