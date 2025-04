Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 25 aprile 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo Irene vorrà scoprire la verità su Delia una volta per tutte mentre Mimmo deciderà di dire tutto a suo padre e di affrontare la sua ira.

Il Paradiso delle Signore va in onda il 25 aprile 2025 contrariamente a quanto rivelato nelle scorse settimane. I recenti cambi di programmazione e l'imminente gran finale, previsto per la settimana prossima, hanno portato la Rai a un ulteriore cambio di palinsesto.

Irene avrà un solo obiettivo: scoprire chi è veramente Rita. La Cipriani si recherà da Roberto e Marcello per informarli di quanto scoperto sulla Marengo e si insospettirà ancora di più dopo un incontro con Lucia Giorgi. Anche Barbieri vorrà vederci chiaro: Marcello penserà che l’ex Venere possa essere la talpa che ha messo nei guai il Paradiso. Intanto Matteo vorrà spiegazioni da Odile in merito al suo rapporto con Guido mentre Marta e Anita avranno modo di chiarirsi e faranno pace. Concetta spronerà Botteri a fare un passo avanti con Delia mentre Mimmo sarà sincero con suo padre Carmelo .

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 25 aprile 2025: Irene vuole la verità

Rita non è stata assunta da Alitalia e le Veneri lo hanno scoperto. Da allora Irene ha cominciato a sospettare che la giovane abbia mentito sin dall’inizio. La Cipriani informerà Roberto e Marcello di quanto scoperto ma sarà l’incontro con Lucia Giorgi della GMM a scatenare in lei grandi dubbi. La capocommessa spererà di sbagliarsi ma crederà che l’ex Venere possa essere la persona che ha rubato i disegni di Botteri, mettendo così in pericolo il grande magazzino e dando un grande vantaggio alla Galleria Milano Moda. Anche Marcello penserà che Rita li abbia traditi e si metterà in moto per trovare degli indizi che gli diano le risposte che cerca.

Il Paradiso delle Signore: Mimmo sarà sincero con suo padre!

Gianlorenzo rivelerà a Concetta tutti i suoi dubbi e le dirà di aver paura che la sua relazione con Delia non possa funzionare. La Puglisi lo spingerà a non tirarsi indietro ma soprattutto a non perdere l’occasione di essere felice. Intanto Matteo chiederà spiegazioni a Odile sulla natura del suo rapporto con Giulio; tra i due continuerà a esserci incertezza e confusione. Carmelo Burgio informerà suo figlio di voler tornare in Sicilia e Mimmo deciderà di essere sincero con il padre. Il ragazzo gli rivelerà della sua sospensione e purtropp la reazione del militare sarà terribile!

Pace fatta tra Marta e Anita nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Marta ha rivelato tutto di lei a Enrico. La Guarnieri ha deciso di confessargli di non poter avere figli. La ragazza soffre molto per non poter diventare madre e in cuor suo spera di poterlo essere per la piccola Anita. Peccato che la bambina, negli ultimi tempi, la tratti con freddezza a causa delle decisioni che suo padre ha preso per colpa sua. Marta e la piccola avranno modo di chiarirsi, di parlarsi a cuore aperto e di recuperare il loro rapporto. Sarà un momento bellissimo per la figlia di Umberto.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.