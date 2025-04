Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 14 al 18 aprile 2025: Rosa consegna le sue dimissioni!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 14 al 18 aprile 2025.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte e su Rai 1 approda la nuova stagione della soap che ha fatto appassionare milioni di italiani, con volti noti e new entry pronti a portare scompiglio nel Grande Magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate in onda dal 14 al 18 aprile 2025, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore dal 14 al 18 aprile 2025: Video Riassunto

Guarda il video riassunto qui sotto e poi leggi le anticipazioni complete della Soap per scoprire cosa succederà nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 14 al 18 aprile 2025 su Rai1.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni settimanali: cosa succederà da lunedì 14 aprile 2025 a venerdì 18 aprile 2025

Lunedì 14 aprile 2025

Irene, Delia e Rosa sono impazienti di partire per Roma per partecipare al programma radiofonico Bandiera Gialla, mentre Botteri è felice del successo della nuova collezione, appena lanciata sul mercato, e della risposta positiva dei più giovani. Roberto spinge Mimmo e chiedere ad Agata un appuntamento, mentre Marta e Anita sono sempre più ai ferri corti. Dopo la delicata operazione al cuore, Adelaide sta molto meglio e può finalmente tornare a casa ma, per evitare tensioni, Umberto e Marcello decidono di stipulare una tregua.

Martedì 15 aprile 2025

Mentre sopporta le provocazioni di Giulia Furlan, Delia ha un’intuizione che potrebbe aiutare Botteri. Nel frattempo, al Paradiso, si discute delle iniziative per la Pasqua, mentre Salvatore osserva curioso il rapporto che si sta creando tra Odile e Guido, e vuole saperne di più. Agata ha deciso di cambiare il look di Mimmo, sebbene lui non sia esattamente d’accordo. Rosa, invece, confida a Elvira di pensare ancora a Marcello e di soffrire all’idea che lui sia fidanzato con la contessa. L’unica soddisfazione per la giovane risiede nella promessa di Tancredi, che ha pensato per lei a grandi progetti.

Mercoledì 16 aprile 2025

Quando Enrico scopre la data del processo, Umberto decide di ospitarlo a Villa Guarnieri insieme alla figlia Anita, così da avere maggiore protezione. Al Paradiso, invece, Auretta Grimaldi sorprende tutti chiedendo di poter vedere gli abiti di Botteri per fare una recensione sulla nuova collezione. Matteo prende finalmente coraggio e invita Odile a cena ma purtroppo la serata romantica viene rovinata da un imprevisto. Tancredi vuole mettere Rosa davanti un ultimatum, chiedendole di abbandonare il Paradiso. Alla ragazza non resta che affrontare una volta per tutte Marcello, per chiarirsi le idee.

Giovedì 17 aprile 2025

Mimmo ha scoperto che suo padre Carmelo è in viaggio per Milano e deve trovare un modo per non fargli scoprire di essere stato sospeso dalla Polizia, con l’aiuto di Agata. Matteo, dopo gli ultimi eventi, fa un passo indietro con Odile e sembra volersi accontentare di una bella amicizia con la figlia della contessa. Delia, invece, è sempre più presa da Botteri e invita lo stilista a trascorrere con lei Pasquetta. Al Paradiso arriva improvvisamente un uomo sospettoso che chiede di Enrico. Di chi si tratta? Il dottore e la figlia sono al sicuro a Villa Guarnieri ma una nuova minaccia potrebbe incombere. Nel frattempo, Rosa consegna a Roberto la sua lettera di dimissioni e firma un nuovo contratto con Tancredi.

Venerdì 18 aprile 2025

Grazie al più che positivo articolo di Auretta Grimaldi, tutti parlano della nuova collezione di Botteri, che firma così un grande successo. Anita si ambienta a Villa Guarnieri e inizia ad aprirsi con Umberto, al quale confida i suoi sentimenti verso Marta. Nel frattempo, a Milano arriva il padre di Mimmo e la famiglia Puglisi si impegna per non svelargli la situazione lavorativa del figlio. Ciro, tuttavia, non è molto felice di dover mentire all’amico. Dopo aver firmato il contratto, Tancredi è preso dall’euforia e fa un regalo a Rosa, tentando anche di baciarla!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.