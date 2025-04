Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 aprile 2025: Tancredi costringe Rosa a licenziarsi dal Paradiso!

Anticipazioni TV

Vediamo le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 16 aprile 2025. Nell'episodio della Soap, Tancredi mette Rosa davanti a una scelta obbligata.

Il Paradiso delle Signore ci aspetta per un nuovo appuntamento appassionante. Le anticipazioni della puntata in onda il 16 aprile 2025, alle ore 16.00 su Rai1, ci rilevano che Tancredi spingerà Rosa a una scelta e stavolta obbligata. Il Di Sant’Erasmo le intimerà di decidere per il suo futuro e di riflettere attentamente a quello che vuole. Se infatti desidera diventare una giornalista non può continuare a lavorare per il Paradiso. La Camilli, a questo punto, prenderà coraggio e affronterà Marcello. Intanto Enrico verrà a sapere la data del processo e Umberto gli proporrà di trasferirsi a Villa Guarnieri con Anita, per essere più al sicuro. Matteo inviterà Odile a cena ma un imprevisto cambierà completamente la serata e rovinerà tutto mentre al Paradiso si presenterà di nuovo Auretta Grimaldi che vorrà vedere di persona la collezione di Botteri e scriverci un articolo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 aprile 2025: Tancredi spinge Rosa a una decisione definitiva

Tancredi ha più e più volte invitato Rosa a lasciare il Paradiso e a occuparsi solo della sua carriera da giornalista. La Camilli non ha però voluto abbandonare il suo lavoro di Venere, affezionata sia al grande magazzino sia alle sue colleghe. Ma la tensione accumulata con Marcello è ormai diventata un problema. Rosa soffre per amore e sa che questa situazione non avrà una facile risoluzione. Per questo quando il Di Sant’Erasmo la spingerà a ragionare sul fatto che se vorrà diventare una giornalista affermata dovrà licenziarsi dal Paradiso, la giovane deciderà di fare una scelta definitiva e di affrontare Barbieri una volta per tutte. Vi anticipiamo che il confronto tra i due non avrà buon esito.

Il Paradiso delle Signore: Tra Matteo e Odile tutto va a rotoli

Matteo vuole dichiararsi a Odile ma non ha ancora trovato l’opportunità adatta. Il giovane riuscirà finalmente a organizzare una cena ma purtroppo il destino gli sarà avverso. Un imprevisto dell’ultimo minuto cambierà la serata e metterà Portelli in grande difficoltà. Guido non ha ancora tolto gli occhi di dosso alla contessina e pure Salvo si è reso conto che il produttore potrebbe presto diventare un rivale imbattibile per il fratello di Marcello. Intanto al Paradiso ci sarà grande fermento per l’arrivo di Auretta Grimaldi. La giornalista vorrà vedere di persona gli abiti di Botteri e sarà pronta a scriverci un articolo sulla sua rivista. Ma la collezione le piacerà?

Umberto vuole proteggere Enrico, ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Marta soffre moltissimo a causa dell’astio di Anita. La bambina non la tollera più da quando suo padre ha deciso di non partire più per gli Stati Uniti con lei e sua zia Lea. La bambina accusa la Guarnieri di essersi messa in mezzo alla sua famiglia e continuerà a trattarla con disprezzo. Enrico cercherà di calmare sua figlia ma sarà anche piuttosto teso dopo aver scoperto la data del processo. Umberto vorrà aiutarlo e gli proporrà di trasferirsi a Villa Guarnieri in attesa del gran giorno e per potergli fornire maggiore protezione. Il dottore accetterà e Anita ne trarrà un inaspettato giovamento grazie a un confidente che troverà proprio nella grande casa della Contessa.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 14 al 18 aprile 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.