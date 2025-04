Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 aprile 2025: Rosa si licenzia!

Anticipazioni TV

Rosa prenderà una decisione definitiva sul suo futuro e stavolta nessuno le farà cambiare idea. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 17 aprile 2025 alle ore 16.00 su Rai1, la Camilli darà retta a Tancredi e darà le dimissioni dal Paradiso, firmando il contratto con il Di Sant’Erasmo. Intanto Agata informerà Mimmo dell’arrivo di suo padre Carmelo a Milano. I due ragazzi dovranno nascondere il segreto del poliziotto, sospeso dal servizio dopo la manifestazione studentesca. Matteo deciderà di farsi da parte con Odile mentre Delia proporrà a Botteri di passare la Pasquetta insieme mentre Enrico accetterà di trasferirsi a Villa Guarnieri con Anita per avere maggiore protezione. Nel mentre, un uomo misterioso si presenterà in magazzino e chiederà del Proietti. Chi sarà?

Il Paradiso delle Signore delle Signore 17 aprile 2025: Rosa si licenzia

Tancredi ha convinto Rosa e l’ha spinta a fare quella mossa che il conte desiderava da sempre. Il nipote di Adelaide ha spronato la Camilli a decidere una volta per tutte sul suo futuro, convinto che se veramente lei desidera diventare una grande giornalista, non può continuare a lavorare come Venere e neanche come redattrice di una rivista di moda minore come Il Paradiso Market. Rosa ha deciso di affrontare Marcello, di chiarire una volta per tutte la sua posizione, di licenziarsi dal grande magazzino e di firmare il contratto con Tancredi. Per Barbieri sarà un duro colpo mentre per il cugino di Marta sarà una bella e succosa vittoria.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Guai in arrivo per Mimmo

Agata sarà molto preoccupata per Mimmo. La ragazza ha scoperto il padre di Burgio sta per arrivare a Milano per fargli visita. La Puglisi e il giovane dovranno organizzare un piano per impedire a Carmelo di scoprire che suo figlio è stato sospeso dall’Arma e per fargli credere, invece, che tutto vada a gonfie vele. La Venere mobiliterà tutta la sua famiglia per il suo amico, con cui sta stringendo un tenero rapporto che potrebbe diventare qualcosa di più. Intanto Matteo, dopo la brutta figura fatta con la contessina, deciderà di farsi da parte con Odile, convinto di non avere più alcuna chance con lei. Ma sarà davvero così?

Enrico è in grande pericolo, ecco cosa succederà nelle puntate de Il Paradiso delle Signore

Umberto ha proposto a Enrico di trasferirsi a Villa Guarnieri per avere maggiore protezione. Lui e Anita sono in grande pericolo, soprattutto dopo che è stata resa nota la data del processo. Proietti accetterà di traferirsi a casa di Adelaide e sarà molto grato al Commendatore per quello che sta facendo per lui. E sarà un aiuto provvidenziale visto che al magazzino si presenterà un uomo misterioso che cercherà il dottore. Chi sarà? Potrebbe essere uno dei criminali che lo stanno cercando? Delia intanto si farà avanti con Botteri e gli proporrà di passare la Pasquetta insieme.

