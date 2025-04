Anticipazioni TV

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 18 aprile 2025 vedremo che Tancredi si spingerà oltre e tenterà di baciare Rosa. Anita confiderà a Umberto cosa pensa davvero di Marta. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rai1.

Tancredi brinderà alla sua vittoria e sarà convinto di aver ormai conquistato Rosa. Per questo si lascerà andare a un’azione che lascerà la Camilli di stucco. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 18 aprile 2025, alle ore 16.00 su Rai1, il Di Sant’Erasmo farà un prezioso regalo alla giornalista e poi tenterà di baciarla. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano anche che il padre di Mimmo arriverà a Milano e che tutti i Puglisi aiuteranno il giovane Burgio a mantenere il suo segreto anche se Ciro non sarà contento di dover mentire al suo amico Carmelo. L’articolo di Auretta Grimaldi verrà pubblicato e loderà la collezione di Botteri mentre la piccola Anita si ambienterà subito a Villa Guarnieri e troverà in Umberto un confidente speciale.

Il Paradiso delle Signore Puntata del 18 aprile 2025: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata de Il Paradiso delle Signore del 18 aprile 2025 e poi leggi le anticipazioni complete dell'episodio della Soap in onda su Rai1.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 aprile 2025: Tancredi tenta di baciare Rosa

Rosa si è licenziata dal Paradiso. La Camilli ha preso la sua decisione, convinta che Tancredi abbia ragione nel pensare che continuando a lavorare al grande magazzino non riuscirà mai e poi mai a diventare una grande giornalista. La ragazza ha scelto di andarsene anche per via della sua situazione complicata con Marcello, che la sta facendo soffrire enormemente. La scelta della giovane ha fatto cantare vittoria al Di Sant’Erasmo, che ora può festeggiare per essersi preso una piccola rivincita su Barbieri. Il conte sarà così tanto entusiasta da voler fare un regalo alla Camilli e da spingersi ben oltre. Tancredi tenterà di baciare Rosa!

Tutti in aiuto di Mimmo nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Agata ha promesso di aiutare Mimmo a non far scoprire a suo padre che è stato sospeso. Il ragazzo ha raccontato alla Puglisi di non aver voluto arrestare un giovane manifestante e di essersi guadagnato la sospensione dal servizio per non aver eseguito gli ordini impartiti. Agata è stata però talmente fiera del suo amico da dimostrargli, da allora, sempre più stima e affetto. E sarà con questi sentimenti che la giovane gli darà una mano – insieme a tutta la sua famiglia – a far credere a suo padre Carmelo, appena arrivato a Milano, che tutto vada per il meglio. Ciro non sarà molto felice di mentire al Burgio ma pur di aiutare il povero Mimmo si troverà anche lui a mentire.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Anita si confida con Umberto

Enrico ha accettato la proposta di Umberto e si è trasferito a Villa Guarnieri. Il dottore potrà godere degli agi e della sicurezza della grande casa di Adelaide e questo gioverà sia a lui - che dovrà guardarsi le spalle da un uomo misterioso che lo sta cercando – sia ad Anita. La piccola troverà in Umberto un confidente. Il Commendatore riuscirà a farsi raccontare cosa pensa davvero di Marta e forse l’intervento del Guarnieri riuscirà a riportare un po’ di pace tra la bambina e la bella pubblicitaria. Intanto l’articolo di Auretta Grimaldi verrà pubblicato e la recensione della giornalista sarà talmente entusiasta da far schizzare le vendite della nuova collezione di Botteri.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.